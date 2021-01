Drama care i-a marcat viața lui Edward Sanda. ”În timp ce făcea duș, a murit de la gaze”

Edward Sanda este un om liniștit. Cariera îi merge pe o pantă ascendentă, iar în plan personal strălucește, afirmând cu fiecare ocazie că și-a găsit iubirea vieții sale, căreia îi face necontenit declarații de dragoste. Însă, înainte de tihna de acum a fost furtună. Tânărul artist a trecut printr-o dramă care i-a marcat viața, după ce prima lui iubită a murit.

„N-am dormit, am fost în șoc”. Edward Sanda, detalii despre drama care i-a marcat viața

Edward Sanda împărtășește adesea episoade, fie plăcute, fie neplăcute, cu fanii. Recent, acesta a povestit un moment cumplit trăit în adolescență, peste care a trecut cu ajutorul oamenilor dragi.

„Prima dată m-am îndrăgostit în clasa a opta. Am avut o poveste de dragoste adevărată. Mi-aș fi dorit să fie de lungă durată, dar, din păcate, ea s-a ridicat la cer. În timp ce făcea duș a murit de la nu știu ce gaze. Când am aflat, n-am dormit în noaptea aceea, am fost în șoc, trebuia să ne întâlnim. Iar după aceea, oamenii din jurul meu m-au susținut și așa am putut trece peste ușor, ușor”, a povestit cântărețul la Antena Stars.

Este logodnicul Cleopatrei Stratan

6 octombrie 2020 este ziua în care Cleopatra Stratan a împlinit 18 ani și tot atunci iubitul ei, Edward Sanda, a cerut-o în căsătorie.

„Aș putea să spun ce cadou am primit de la el. E ceva la care nu mă așteptam de la el, anume o cerere în căsătorie. Este un inel de logodnă. Bănuiam că o să se întâmple la un moment dat, dar nu m-am așteptat sub nicio formă că o să fie astăzi. A fost o cerere fabuloasă, sinceră, unde am participat doar noi doi, ceea ce a contat pentru mine foarte mul”, a povestit Cleopatra în ziua cea mare, pentru Observator.

„Nici eu nu știu cum am nimerit mărimea inelului. Complice a fost mama mea. Am căutat o zi întreagă, am intrat de cinci ori în fiecare magazin pe care l-am găsit, până m-am hotărât și am zis că ăsta e, gata. L-am luat ochiometric. Perfect îi vine!”, a completat Edward.

„Chinul nu a fost cu inelul. A fost o surpriză și pentru noi, adică prea repede a crescut și el. Mama, știi, mă însor. Noi știam că ei, de când și-au oficializat relația, el a spus că ea e fata pe care o așteptam. Ea a zis la fel. A fost ceva wow”, a declarat mama solistului, prezentă la eveniment.