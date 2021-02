Rita Mureșan a fost la un pas de moarte. Vedeta, în comă timp de 2 săptămâni

Rita Mureșan a fost la un pas de moarte. Vedeta, care la vârsta de 20 de ani a fost considerată cea mai frumoasă femeie din România, a povestit că s-a aflat în comă timp de două săptămâni și că a petrecut mult timp în spital din cauza unei greșeli pe care a făcut-o.

Rita Mureșan a spus că un obicei pe care îl iubea i-a adus cele două săptămâni de comă. Mai exact, vedeta adora să stea sub streașina casei în timp ce ploua, atunci când era copil. Din această cauză, creatoarea de modă a răcit puternic și a ajuns la spital, unde și-a petrecut o jumătate de an.

”Am stat în comă când aveam 10 ani, am reînvățat să scriu, să vorbesc. Îmi plăcea să stau mult cu capul sub streașină când ploua. S-a acumulat răceala. Pur și simplu mi-a pus viața în pericol. Am luat activitățile de la zero. Probabil binecuvântarea mea era că eu la școală eram mult înainte. Am stat șase luni și ceva prin spitale. Nu a fost nevoie să repet anul”, a povestit Rita Mureșan.