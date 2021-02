Designerul lui Carmen Iohannis, dezvăluiri neștiute despre Prima Doamnă. Ce telefon a primit

Celebrul designer care se ocupă de aparițiile fără pereche ale soției președintelui României vine cu dezvăluiri despre Prima Doamnă. Ce spune despre clienta sa numărul 1 și ce telefon a primit artista?

Designer-ul lui Carmen Iohannis, detalii despre Prima Doamnă

Creatoarea de modă preferată a lui Carmen Iohannis aduce detalii neștiute despre Prima Doamnă. Soția președintelui României e o prezență discretă, îndrăzneață prin ceea ce poartă și o personalitate luminoasă, așa o văd mulți dintre români.

Eli Lăslean s-a adaptat situației actuale, iar acum a lăsat puțin deoparte vestimentațiile pe care le abordează în mod normal și s-a apucat de o colecție specială de măști de protecție din bumbac.

Dar nu face totul singură, ci cu fiul ei care în urmă cu 11 ani a luptat în Kosovo. Cei doi lucrează de zor la atelierul lui Eli din Arad. Designer-ul îi realiza în urmă cu cinci ani rochiile Primei Doamne pentru dineuri sau întâlnirile protocolare cu alți președinți de stat.

Vremurile în care trăim a făcut-o să întoarcă macazul și să creeze lucrul atât de necesar în aceste zile. “Din 23 martie am început cu aceste măști, mi-am dat seama că e o nevoie disperată, nu se găseau în farmacii, am făcut câteva pentru noi, apoi am pus pe Facebook.

Au început să curgă comenzile, am făcut peste 2.000 de bucăți, la 5 lei bucata, pentru firme private și pentru persoane fizice. Materialele folosite, polipropilenă și bumbac 100 %, le aveam pe stoc, dar am mai și cumpărat, lucrez cu câteva croitorese, de acasă. N-avem ce face, e ca pe vreme de război, trebuie să ne adaptăm situației”.

Ce spune despre soția șefului de stat?

Acum i s-a alăturat un ajutor de nădejde, Marius. Fiul ei are 37 de ani și a fost sergent major în Armata Română, fiind prezent în misiunea din Kosovo din urmă cu 11 ani. Acesta a fost desemnat Soldatul Anului în forțele terestre în 2011, în urma unui concurs.