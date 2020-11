Rita Mureșan a izbucnit în lacrimi la Pro TV. Ce s-a întâmplat, chiar de ziua ei de naștere

În 2013, în toiul petrecerii de 41 de ani, Rita Mureșan afla ca mama ei s-a stins. Deși anii au trecut, durerea a rămas, designerul nici astăzi sărbătorindu-și aniversarea ca odinioară. Despre aceste momente a vorbit mai multe chiar vedeta, în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, de la PRO TV.

Rita Mureșan a trecut prin clipe grele în anul 2013. Mama ei s-a stins într-o noapte de sâmbătă spre duminică, cu puțin după miezul nopții. Șocul de care a avut parte creatoarea de modă a fost cu atât mai mare cu cât sâmbătă aceasta împlinea 41 de ani, iar mama sa a murit la scurt timp după. Atunci, Rita a postat un mesaj pe pagina de Facebook în care îi spunea din nou că o iubește și că ființa care i-a dat viața i-a ascultat ultima rugăminte, de a nu muri chiar de ziua creatoarei.

Creatoarea de modă știa că mama ei este grav bolnavă, dar era optimistă și spera într-un miracol. Ea a umblat pe la zeci de medici ca să o salveze, însă boala de care femeia suferea a învins-o, din cauza unor complicații și pe fondul afecțiunii de care suferea. Devastată, Rita Mureșan a povestit apropiaților că mama sa avea de mult timp diabet, iar în ultimele zile starea ei de sănătate se agravase.

Chiar și așa, designerul nu a abandonat lupta. A mers cu ea la diferiți medici, care au întârziat să îi pună un diagnostic. În tot acest timp, femeia a intrat în comă și respira doar cu ajutorul aparatelor. Astfel, ei au constatat decesul în noaptea de sâmbătă spre duminică, puțin după miezul nopții, când Rita se afla la o petrecere pe care o organizase de ziua ei la Casa Vernescu.

Astăzi, la șapte ani distanță, vedeta a fost prezentă în emisiunea ”Vorbește lumea”, în ziua când a împlinit 48 de ani. Ea a povestit că i-a fost greu să-și mai sărbătorească ziua de naștere după ce mama ei a murit pe aceeași dată.

„De când a murit mama mea, acum șapte ani, nu mi-am mai organizat ziua de naștere. În fiecare an, am plecat în străinătate cu un grup de prieteni. (…) Nu am mai vrut să organizez o petrecere, când s-a întâmplat… eram la petrecerea de ziua mea, cu foarte mulți oameni”, a povestit aceasta.