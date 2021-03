Risc uriaș de avalanșă în mai multe masive montane din țară. Salvamontiștii au emis un avertisment

Datorită ninsorilor abundente din ultima perioadă, riscul de avalanșă a crescut în mai multe zone montane din țară. Salvamontiștii au emis un avertisment și ne îndeamnă să nu ne aventurăm dacă nu avem echipament necesar. Avertismentul este valabil pentru mai multe masive montane din țară.

Salvamontiștii nemțeni au emis o avertizare de risc maxim de avalanșă, vineri. Cele mai riscante zone se află în masivul Ceahlău. De asemenea, turiștii sunt sfătuiți să evite ascensiunile de munte pentru siguranța lor. De asemenea, salvamontiștii au precizat faptul că diagnoza straturilor de zăpadă, efectuat cu 10 zile în urmă, a arătat de atunci că riscul producerii unei avalanșe este foarte mare, ceea ce înseamnă că drumețiile pot reprezenta un pericol în această perioadă. Salvamontiștii au spus că vineri dimineață pe Ceahlău ninge, vizibilitatea fiind foarte redusă.

Avalanșele s-au produs atât pe fețele estice cât și pe cele din nord și nord – est. De asemenea, au fost observate fisuri adânci în straturile depuse de-a lungul iernii în zona Cabanei Dochia. Cantitatea de zăpadă în zona superioară depășește 120 de centimetri. Pericolul de producere de noi avalanșe este de gradul 5 din 5. Cu toate acestea, mai sigure ar fi traseele Curmătura Lutul Roșu, Jgheabul cu Hotare și Durău – Fântânele – Vârful Toaca – Dochia. Restul traseelor din masivul Ceahlău sunt închise pentru turiști. Se pare că vremea se va menține la fel până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Riscul de avalanșă este foarte mare și în Munții Bucegi. În ultimele 24 de ore a nins continuu, stratul de zăpadă fiind consistent. Pentru evitarea producerii unor accidente, salvamontiștii recomandă evitarea parcurgerii traseelor montante de către turiști.

„Risc de avalanșă !

Buletinul nivometeotologic de ieri (vezi foto) arăta că in Bucegi riscul de avalanșă era foarte mare. De ieri insa a nins in continuu pana la aceasta ora, adăugând un strat semnificativ de zapada, ceea ce face ca riscul de avalanșă sa fie de gradul 5.

Recomandam evitarea traseelor montane in acest week-end.”, au spus salvamontiștii din Bușteni pe pagina lor de Facebook.