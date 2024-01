Rică Răducanu, marele absent de la nunta lui Ianis Hagi: ”Nu m-au invitat, nu sunt de-ai casei!”. Urare cu tâlc pentru fiul lui Gică Hagi EXCLUSIV

Rică Răducanu, fosta glorie a clubului Rapid, nu a figurat pe lista cu 400 de invitați, la nunta de pomină, din 25 decembrie 2023, a lui Ianis, fiul lui Gică Hagi: ”Nu sunt de-ai casei!”, ne-a spus el, cu tristețe, în exclusivitate pentru Playtech Știri. Rică Răducanu e bucuros însă că, de sărbători, fiul lui, Cătălin, a revenit în țară, astfel că vor petrece împreună și Revelionul.

La ”Nunta anului”, a lui Ianis Hagi, fiul inegalabilului fotbalist Gheorghe Hagi, desfășurată pe 25 decembrie 2023, de Crăciun, într-un local de lux din București, au fost invitate în jur de 400 de persoane.

Deși printre nuntași s-au aflat și nume sonore din lumea fotbalului, precum Gică Popescu, Gigi Becali și Gabi Balint, fostul mare portar de la Rapid, Rică Răducanu, nu a primit invitație. Contactat de Playtech Știri, Rică Răducanu ne-a declarat, cu tristețe în glas:

”Gică Hagi nu e din generația mea, eu nu sunt de-ai casei, nu, nu m-a invitat. A fost o petrecere frumoasă, din ce am văzut și am auzit. Acolo, o fi fost pe bani mulți, nu știu, dar, dacă mă chemau, poate că dădeam și eu măcar jumătate din sumă. Îi urez mirelui Ianis, care e un fotbalist talentat, să fie sănătos, să țină familia unită, precum tatăl lui, Gică Hagi. Să țină însă și de banii câștigați căci, uite, mâine-poimâine, ajunge, așa, ca noi, la bătrânețe, și nu are ceva pus deoparte”.