Rică Răducanu, mesaj pentru Adrian Mutu, care câștigă din jocurile de noroc, în timp ce el pierde la păcănele: ”Mutu strânge materialul, deși nu e pinguin sărac, așa, ca noi!” EXCLUSIV

Legenda Clubului Rapid, fostul mare portar Rică Răducanu, a recunoscut, într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, că este dependent de jocurile de noroc, de păcănele, mai exact.

Iată însă ce spune Rică Răducanu despre Adrian Mutu, devenit ambasadorul unui important casino din țară, în timp ce el a pierdut o avere, mii de euro, din cauza acestui viciu păgubos: ”Mutu strânge materialul, că nu va avea pensie!”, a menționat acesta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Rică Răducanu recunoștea, în premieră, pentru Playtech Știri, în urmă cu un an, că se luptă cu dependența de păcănele, viciu care i-a ”furat” întreaga agoniseală:

”La pariurile sportive nu joc, nu-mi place, iar când eram jucător de fotbal, nici nu aveam voie. Am, însă, altă belea! M-a învățat Viorel Lis cu păcănelele, e ca o boală în oase.

Ce spune Rică Răducanu despre faptul că marii sportivi au devenit ambasadorii unor casinouri mari, fotbaliști care, de altfel, aveau interzis la jocurile de noroc, pe vremea când activau la cluburi celebre?

Printre ei se numără și Adrian Mutu, care câștigă sume importante din aceste contracte, spoturile publicitate fiind difuzate și pe micul ecran. Rică Răducanu nu îl ceară, dimpotrivă. Fostul portar al echipei Rapid ne-a explicat de ce fotbaliștii mari, precum Adrian Mutu, acceptă foarte multe contracte, chiar și pentru jocurile de casino:

”Face reclamă, pentru că este curtat, dacă aș fi și eu, de ce să nu fac? Și eu aș face orice, îi aștept să vină să îmi propună!

Mutu are patru copii, are griji, dar mai are ceva bani strânși, cred eu, că a jucat pe afară, a fost și antrenor, nu e pinguin sărac, așa, ca noi.

Până la urmă, pe oricine trage ața la ban, că doar banul e ochiul dracului, nu știi ce faci pe viitor, ce vremuri mai vin”.