Rezolvare subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Baremul de corectare

Rezolvare subiecte BAC 2022 sesiunea de toamnă la istorie. Absolvenții de liceu au dat astăzi, 17 august, examen la proba scrisă la Istorie. Elevii înscriși în sesiunea de toamnă, din anii terminali, au început în această săptămână examenele din cadrul Bacalaureatului 2022, sesiunea de toamnă. Astăzi a venit rândul probei scrise la istorie. Playtech.ro va publica rezolvarea subiectelor imediat cum vor fi puse la dispoziție de Ministerul Educației. Mulți dintre candidați au avut la alegere și sportul în locul Istoriei.

Bacalaureatul 2022 continuă miercuri, 17 august, cu proba obligatorie a profilului. Absolvenții profilului uman trebuie să rezolve subiectele la istorie pe care le vor primi la examen. Foile cu subiectele vor fi distribuite la orele 09:00, moment din care începe oficial examenul.

Elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor. Candidații au avut de scris la trei subiect, iar rezolvarea acestora o veți regăsi aici, după publicarea acestora de către Ministerul Educației, după ora 15:00, iar baremul de corectare este AICI.

Examenul de Bacalaureat a început marți, 16 august cu proba scrisă la limba română. A continuat apoi astăzi, miercuri 17 august cu proba E.c) obligatorie a profilului (matematică sau istorie), joi 18 august se desfășoară proba E.d) la alegere a profilului și specialității (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie), iar vineri 19 august va avea loc proba E.b) la Limba și literatura maternă.

Baremul și Grila de corectare la istorie arată că subiectele vor primi următorul punctaj: primul subiect va avea 30 de puncte, al doilea va fi notat cu 30 de puncte, iar al treilea subiect va fi notat tot cu 30 de puncte. Toți candidații primesc 10 puncte din oficiu. Notarea este exact ca și la prima sesiune de examene, cea din vară.

Ministerul Educației a emis un comunicat în care sunt specificate clar regulile de intrare în sălile de examinare, după cum umează:

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc.), precum și a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informați că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc.

Cei surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.”, se mai arată în comunicatul Ministerului Educației.