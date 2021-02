Revolut, schimbare drastică de comision. Cu cât plătesc românii în plus de la 1 martie 2021

Revolut anunță noi schimbări în ce privește comisionul. Cu cât vor plăti mai mult românii începând cu data de 1 martie a acestui an?

Revolut, schimbări majore de comision

Revolut a anunțat că își va schimba politica în ce privește comisioanele utilizatorilor de carduri. Acest lucru se va întâmpla de la 1 martie 2021. Asta înseamnă comisioane mai mari pentru utilizatori. Iată în ce constă aceste modificări.

Pentru cei cu planul Standard

La tranzacționare utilizatorii Standard vor beneficia de o tranzactie pe lună fără comision. În timp ce utilizatorii Plus vor beneficia în continaure de trei tranzacții fără comision, iar utilizatorii Metal vor avea nelimitate tranzacțiile fără comision.

Comisionul de custodie se va modifica de la un punct de bază (0,01%) din valoarea activului pe an la douăsprezece puncte de bază (0,12%) din valoarea activului pe an. Exista posibilitatea să se aplice comisioanele SEC si FINRA valabile pentru tranzactionarea de actiuni din SUA.

Pentru retragerile de la bancomat cei care au planul Standard, în prezent au o limită de 800 de lei la retragerile lunare gratuite. După aceasta sumă se plătește un comision de 2%. De acum însă, limita lunara gratuita de 800 de lei va rămâne neschimbată, iar după ce o atingi vei începe să plătesti un comision.

Se introduce, de asemenea, o limită de cinci retrageri de la bancomat. După ce atingi această limită, vei plăti un comision.

Fiecare dintre cele două limite se aplică independent. Se va plăti comision imediat ce atingi una dintre ele, chiar dacă nu ai atins-o si pe cealaltă.

Comisionul rămâne tot de 2%, dar se introduce un comision minim de 5 lei. Asta înseamnă că se va plăti o sumă mai mare dintre 5 lei și 2% din retragere.

Cei care au planul Plus, Premium sau Metal

Limitele Revolut de retragere gratuita de la bancomat pentru clientii Plus, Premium si Metal vor ramane neschimbate si nu limiteaza numarul de retrageri fără comision disponibile în aceste planuri.

Comisioanele pentru retragerile de la bancomat peste aceste limite vor ramane neschimbate, la 2%, dar se introduce si un comision minim de RON5 per retragere.

Transferuri internaționale de bani

Cele mai populare tipuri de plată, utilizate de către peste 90% dintre clientii Revolut, vor rămâne fără comision. Dintre acestea sunt și următoarele:

Transferuri bancare locale gratuite in moneda ta locala;

Transferuri locale si internationale gratuite in euro catre orice tara din zona SEPA (care include tarile UE/SEE, Regatul Unit, Elvetia).

Transferuri gratuite catre alti clienti Revolut (peer-to-peer) in orice tara din lume.

Urmatoarele modificari de comisioane vor afecta numai clientii care trimit bani in afara zonei SEPA (care include tarile UE/SEE, Regatul Unit si Elvetia) sau care fac transferuri transfrontaliere în altă monedă decât euro.

Revolut oferă două tipuri de transfer internațional: transferuri „transfrontaliere” și plati „SWIFT”. Fiecare dintre acestea are două alocatii separate:

Clientii Standard si Plus beneficiaza de un transfer transfrontalier gratuit pe luna, iar apoi platesc 2.5 lei per transfer. Transferurile SWIFT costa 15 lei sau 25 lei, in functie de moneda.

Clientii Premium si Metal nu sunt supuși plății comisioanelor pentru transferurile transfrontaliere și primesc un transfer SWIFT gratuit lunar, iar apoi plătesc 15 lei sau 25 de lei, în functie de monedă.