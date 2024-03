Reușită pentru Dana Rogoz în Franța! Poate fi o șansă uriașă pentru cariera ei VIDEO EXCLUSIV

Scurtmetrajul Remote (La distanță) continuă să-i aducă Danei Rogoz satisfacții profesionale, fiind selectat la un alt festival important de film din Franța. Actrița va fi prezentă la Marsilia alături de soțul ei, regizorul Radu Dragomir, la finalul acestei luni. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Dana Rogoz ne-a vorbit despre parcursul neașteptat al peliculei, distinsă cu premii, ea fiind cea a scris-o, a regizat-o și a produs-o. Actrița deja s-a apucat să scrie la al doilea scenariu.

Dana Rogoz: “Urmează să plec cu Radu în Marsilia la un festival de film. Scurtmetrajul meu a fost selecționat acolo”

Dana Rogoz a debut în calitate de regizor anul trecut, fiind încurajată de soțul ei, Radu, să facă pasul acesta. Iată că scurtmetrajul ei continuă să fie remarcat la evenimente importante din lumea filmului, după cum ne-a povestit zilele trecute, la evenimentul de lansare a noului număr A list Magazine, publicația Andreei Esca celebrând cele 30 de numere printr-o petrecere.

Unde te vedem la teatru?

La teatru mă vedeți în mai multe spectacole, o dată la Un Teatru în Proof, Domnișoara Iulia, Leonce și Lena, Doamna noastră de pe strada 121, Masacru. Sunt spectacole care se joacă continuu și în 30 + la Metropolis care este o premieră să spunem, un spectacol pe care l-am reluat după foarte mulți ani, dar într-o casă nouă, puțin modificată așa, adaptată schimbărilor noastre, ale actrițelor.

Pe partea de film ce noutăți sunt?

Călătoresc destul de mult cu scurtmetrajul meu. Urmează să plec cu Radu în Marsilia la un festival de film. A fost selecționat acolo. Așa că anul trecut și uite se continuă și anul acesta a fost anul scurtmetrajului care a avut așa un parcurs neașteptat.

Dana Rogoz: “M-am apucat deja să scriu al doilea scenariu”

Să te motiveze să mergi mai departe.

Da, da, m-am apucat deja să scriu al doilea scenariu, nu știu dacă o să devină la un moment dat un scurtmetraj, dar procesul în sine de scriere mă bucură.

Te consulți cu Radu sau vrei să fie o surpriză pentru el până îl termini ca să nu te influențeze?

Până într-o anumită etapă scriu singură, după care evident că îi cer și lui o părere. E un soi de schimb așa de idei, am foarte mare încredere în el și același lucru face și el cu scenariile lui. Cred că avem nevoie unul de la altul de un feedback.

Toți regizorii și toți scenariștii cred că au la un moment dat o listă scurtă de oameni cărora vor să le ceară părerea. Nu neapărat în a modifica, cât a se asigura că mesajul pe care și l-au propus ajunge așa cum și l-au imaginat la cititor în primă fază, ca ulterior să ajungă și la telespectator.

Legat de plecarea în Franța vă organizați să mergeți cu copiii?

Nu, acum la festival nu, plecăm doar câteva zile, doar cât e proiecția acolo și sunt Q&A-urile și fiind așa legat de job nu avem cum să îi luăm. Astea sunt călătorii care țin efectiv de profesia noatsră și e complicat în timpul proiecțiilor să fim cu ei, căci nu sunt potrivite copiilor.

Dana Rogoz: “Schema e complicată, dar sar în ajutor mulți membri ai familiei”

Vă bazați pe bunici? Ei rămân acolo?

Ne bazăm pe o întreagă structură a familiei. Mai intervine o mătușă, un unchi, o bunică, schema e complicată, dar da, sar în ajutor mulți membri ai familiei.

Practic e prima voastră plecare fără copii?

Nu, am mai plecat tot pentru festivaluri. Am fost la finalul anului trecut la un festival important de film, apoi am fost la Nissa, la Tirana, dar așa amândoi deodată am fost doar pentru câteva nopți. În rest plecam doar eu sau pleacă doar Radu, ca să rămână cineva prezent cu ei. Dar așa 2-3 nopți s-a nimerit să fim plecați.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu