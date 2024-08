Dana Rogoz și-a impresionat fanii de pe rețelele de socializare cu o serie de imagini provocatoare. Vedeta se mândrește cu o siluetă demnă de fotomodelele celebre. A renunțat la inhibiții și s-a fotografiat doar în sutien și o pereche de pantaloni!

Mămică a doi copii, Dana Rogoz le dă clasă tuturor. Pe rețelele de socializare, actrița i-a impresionat pe toți cu ultima postare. Vedeta și-a etalat silueta impecabilă într-o ședință foto de zile mari.

Deși are două nașteri la activ, Dana Rogoz arată spectaculos. În imaginile respective, aceasta apărea îmbrăcată într-o pereche de pantaloni roșii, iar în partea de sus avea doar un sutien. Fanii au complimentat-o pentru felul în care se menține în formă și mai ales pentru abdomenul plat și tonifiat. Se pare că vedeta nu ține diete, ci pur și simplu are gene bune.

Dana Rogoz este una dintre cele mai iubite actrițe din România. Vedeta este căsătorită de mai bine de 11 ani cu regizorul Radu Dragomir, alături de care are doi copii: Vlad și Lia. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, în urmă cu 18 ani. Deși între ei este o diferență mare de vârstă, acest lucru nu i-a împiedicat să fie împreună.

„Gelozii clar nu. Adică eu chiar trag de Radu să nu se ferească de expunerea pe care rolul de regizor i-o aduce. Mă gândesc acum și la premierele sau festivalurile la care am participat împreună, când Radu ar fi dat orice să sară peste momentul covorului roșu.

Dana Rogoz a fost aspru criticată în momentul în care a dezvăluit că bărbatul care i-a cucerit inima era mult mai mare decât ea.

„Nu m-am luptat niciodată cu prejudecățile celor din jur. E firesc ca unii oameni să judece, din exterior, și să își traducă această relație în funcție de experiența lor de viață. Dar noi am fost atât de siguri pe ce simțeam, încă de la început, încât comentariile negative nu aveau cum să ne atingă. Plus că veneau din partea unor oameni care, de fapt, nu ne cunoșteau deloc. Cei care ne erau apropiați au știut de la bun început că ceea ce am găsit noi e ceva rar”, a declarat actrița pentru revista VIVA!.