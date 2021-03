Dacă ai rămas în pană de idei în ceea ce privește micul dejun sau o simplă gustare, iată o rețetă perfectă! Rulada pentru aperitiv e magnifică, arată superb și se face foarte simplu. Ai mai jos modul de preparare și câteva trucuri.

Rețetă pentru ruladă aperitiv

Așa cum îi spune numele, preparatul e menit să fie servit la aperitiv, dar îl poți mânca și ca atare ca o simplă gustare. Acesta se află deseori pe platouri alături de pifteluțe, mai multe tipuri de brânzeturi, cărnuri și mezeluri și multe legume cât mai proaspete.

Cu toate astea, este foarte consistent și poate să fie și o gustare perfectă atunci când nu ai ajuns încă la felul principal, dar îți este totuși puțin foame. Se face foarte simplu și ai nevoie de ingredientele pe care cei mai mulți le au deja în cămară și în frigider.

Ingrediente:

Pentru foaia rulada

130 g faina

100 g unt gras cu min. 80% grasime

500 ml lapte

sare, piper macinat

4 oua mari (de peste 70 g) sau 5 mai mici (de 55-60 g) separate albusurile de galbenusuri

Umplutura:

300 g sunca presata

200 g smantana groasa acrisoara (min. 20% grasime)

sare, piper,

150 g cascaval ras

In plus:

50 g cascaval ras fin pentru gratinat

putina parmezan ras fin pentru decor

Mod de preparare:

Fă un sos de tip bechamel un pic mai gros cu făină, unt și lapte. După 15 minute de amestecat pune gălbenușurile și omogenizează totul. Între timp, bate albușurile spumă și pune-le alături de celelalte ingrediente.

Încălzește cuptorul la 200 de grade Celsius și toarnă totul într-o tavă lungă de cuptor. Lasă 15 minute totul înauntru fără să deschizi cuptorul. Secretul este să rulezi foaia și să o lași așa la răcit, pentru ca după să nu se deschidă în timp ce e umplută.

Taie bucățile de ingrediente pe care le-ai ales pentru interior și amestecă-le cu smântână grasă sau cremă de brânză din comerț peste care adaugi condimente. Umple rulada și după lasă-o să se odihnească între 8-10 minute înainte de a o tăia și de a o servi.

„Aluatul se intinde o foaie pe suprafata de lucru infainata si se netezeste putin cu sucitorul. Se unge cu ketchup pe toata suprafata. Se pun felii de cascaval pe toata suprafata. Se pun deasupra felii de bacon si se ruleaza strans.

Se taie felii de aprox 4-5 cm. Se pun in tava tapetata cu hartie de copt. Se ung cu galbenus de ou si se baga in cuptorul preincalzit la 180 de grade C. Se tin in cuptor pana se rumenesc frumos. (circa 1 ora) Se pot consuma calde sau reci”, arată bucătăraș.ro.