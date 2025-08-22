Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste de folclor din România, nu este doar o voce inconfundabilă pe scenă, ci și o gospodină desăvârșită. La 83 de ani, cântăreața continuă să-și păstreze tradițiile și să împărtășească din experiența ei de viață, dezvăluind micile secrete prin care reușește să facă murături crocante, ciorbițe delicioase și să își mențină un ten impecabil.

Trucurile Sofiei Vicoveanca pentru castraveți murați crocanți

Artista din Suceava a mărturisit că pune mare preț pe calitatea alimentelor și pe modul în care sunt pregătite. Rețeta sa de castraveți murați este una simplă, dar cu detalii care fac diferența.

„Spălați bine borcanele, sterilizați-le și puneți în ele castraveți, de mărime medie, pe care mai înainte i-ați spălat cu apă rece. Îi așezați pe verticală, dacă puneți în borcane mici sau pe orizontală, în borcanele mari. Pe fundul borcanului puneți mai întâi câteva boabe de muștar și bețe de mărar, apoi un rând de castraveți. Ca să se vadă mai frumos puneți și câteva rondele de morcov”, explică artista, potrivit Click.ro.

Ea completează că morcovul adaugă un gust ușor dulce, în timp ce buchețelele de conopidă dau o savoare aparte. Ingredientul de bază, fără de care murăturile nu ar rezista, este însă hreanul, adăugat din abundență, alături de sarea grunjoasă, specială pentru murături și niciodată iodată.

„Se toarnă apă fierbinte cu sare peste ele, nu înainte de a pune ceva metalic sub borcane, ca să atenuați șocul termic și să nu se crape borcanul. Pe deasupra, eu pun un celofan și strâng bine capacul. Borcanele se depozitează în zone umbroase, unde nu este foarte cald, dar nici prea rece, în cămară e bine. Și tinerele gospodine pot prepara această rețetă, nu este deloc greu de făcut”, a mai spus Sofia Vicoveanca.

Amintirile din familie și secretul ciorbelor gustoase

Dincolo de cămară, artista este recunoscută și pentru ciorbele sale. Ea mărturisește însă că, de când și-a pierdut soțul, nu mai gătește atât de des, ci doar atunci când se întâlnește cu fiul și nepoatele sale.

„Le mai fac numai nepoatelor și fiului meu, când ne vedem. De când mi-a murit soțul, nu mai gătesc ciorbă. De ce să fac o oală, cine o mănâncă? Să fac două porții? Cum faci numai două porții de ciorbă?”, spune cu nostalgie artista.

Totuși, Sofia a dezvăluit și un mic secret din bucătăria familiei. Soțul ei obișnuia să îi ceară să nu pună smântână în ciorbă, însă ea îl păcălea, pentru ca gustul să fie mai bun:

„Soţul meu zicea să nu îi pun smântână în ciorbă. Îmi era milă de el, că ştiam că ciorba lui nu avea gustul la fel de bun, ca cea din farfuria mea. Într-o zi, am pus însă smântână, pe furiș, în toată oala de ciorbă, dar i-am zis că e albă de la țelină. I-a plăcut şi a mai cerut o porţie. Numai aşa să faci ciorba, de acum, mi-a zis. A plecat şi n-a ştiut adevărul. Căci, dacă spui o minciunică, să o păstrezi până te duci! Niciodată nu a ştiut că îi pun smântână în ciorbă”.

Uleiul de măsline, secretul frumuseții artistei la 83 de ani

Pe lângă pasiunea pentru gătit, Sofia Vicoveanca are și un ritual de îngrijire simplu, dar eficient, care o ajută să își păstreze tenul luminos și sănătos. Ea folosește uleiul de măsline nu doar la preparatele culinare, ci și ca tratament cosmetic.