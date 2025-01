Cum arată apartamentul în care locuiește Sofia Vicoveanca. Blocul în care stă artista a fost încadrat la clasa întâi de risc seismic

Sofia Vicoveanca, una dintre cele mai iubite artiste de muzică populară din România, continuă să încânte publicul la cei 82 de ani ai săi. Deși urcă frecvent pe scenă și își încântă admiratorii cu melodiile sale, puțini știu că artista locuiește de mai bine de cinci decenii în același apartament dintr-un bloc cu bulină roșie din Suceava. Clădirea, însă, este mult mai veche, după cum a povestit chiar îndrăgita interpretă.

Cum arată apartamentul în care locuiește Sofia Vicoveanca

„Nu mi-e frică de nimic, doar de Dumnezeu, atunci când greșesc, și îl rog să mă ierte. Blocul în care locuiesc este foarte vechi. Stau aici de 53 de ani, dar clădirea e chiar mai veche. Cred că este primul bloc construit în Suceava. O vecină, care locuiește aici de și mai mult timp decât mine, mi-a spus: «Doamna Sofia, știți că avem bulină roșie?». Deci, există un risc. După ce mi-a spus asta, nu am stat degeaba.

Am analizat apartamentul și am căutat puncte mai sigure: tocul ușii mai lat, masa solidă… să am unde mă refugia, dacă se întâmplă ceva. Totuși, până acum nu am avut cutremure. Trebuie să ne luăm măsuri de precauție, nu-i așa? Eu cred în protecție, dar și în ajutorul divin”, a declarat Sofia Vicoveanca.

”Poate să îți cadă o cărămidă în cap când mergi pe stradă”

Artista spune că nu se teme de cutremure, chiar dacă stă într-un bloc cu bulină roșie. Mai mult, vedeta este sigură că, dacă va fi un cutremur puternic în România, ea va fi cu siguranță plecată în turneu.

„Le-am povestit asta colegilor mei, iar ei m-au întrebat: «Sofia, nu ți-e frică să locuiești acolo?». Le-am răspuns: «Nu. Dacă va fi cutremur, voi fi plecată în turneu». Până la urmă, dacă e să mi se întâmple ceva, poate să îți cadă o cărămidă în cap când mergi pe stradă. De ce să îmi fac griji inutile? Cred în destin și, când greșesc, îl rog pe bunul Dumnezeu să mă ierte”, a mai spus Sofia Vicoveanca.