Secretele ouălor prăjite perfecte. Un ingredient banal face toată diferența

Ouăle prăjite sunt un preparat simplu și rapid, potrivit pentru orice masă a zilei, de la mic dejun la cină. Mulți obișnuiesc să le condimenteze doar cu sare și piper, dar un ingredient mai puțin cunoscut poate schimba complet gustul clasic al oului prăjit. Este vorba despre pasta de roșii, care adaugă savoare și aromă chiar și în cantități mici. Aceasta poate fi utilizată ușor acasă și transformă un preparat banal într-o experiență culinară deosebită.

Secretul pentru ouă prăjite mai gustoase

De obicei, ouăle prăjite se asezonează simplu, însă adăugarea pastei de roșii le poate îmbunătăți considerabil gustul. Aceasta nu este folosită doar ca bază pentru sosuri, ci se potrivește perfect și în combinație cu ouăle. Pasta de roșii este disponibilă în mai multe variante: sărată, nesărată, condimentată sau cu adaos de zahăr. Cei care iubesc ketchup-ul sau roșiile alături de ouă ar trebui să încerce cu siguranță această combinație, care oferă o notă aromată și ușor picantă.

Cum să gătești ouăle cu pastă de roșii

Pentru această rețetă, pentru fiecare ou este necesară aproximativ o linguriță de pastă de roșii. Iată pașii simpli pentru preparare:

Într-o tigaie, încălzește puțin ulei și prăjește rapid pasta de roșii până când capătă o nuanță mai închisă și emană un miros aromat. Sparge ouăle direct peste pasta de roșii în tigaie, astfel încât să se formeze o crustă ușor crocantă de roșii. Prăjește ouăle în funcție de preferințe, fie că le dorești moi, fie bine făcute. La final, condimentează după gust cu sare, piper, chili, paprika sau ierburi proaspete, precum busuioc sau pătrunjel.

Shakshuka: combinația perfectă de ou și roșii

Cei care iubesc combinația de ouă și roșii pot încerca și Shakshuka, un preparat nord-african popular, în care ouăle sunt gătite într-un sos condimentat de roșii. Rețeta rapidă presupune câteva ingrediente simple:

Călește ceapă și usturoi în puțin ulei de măsline.

Adaugă ardei și cuburi de roșii, apoi condimentează cu sare, piper, paprika și chimen.

Când sosul începe să fiarbă ușor, sparge ouăle direct în tigaie și acoperă-le până când albușul se încheagă.

Presară deasupra pătrunjel sau alte ierburi proaspete și servește preparatul cald.

5 rețete inedite de ouă prăjite

1. Ouă prăjite cu ton și legume

Ingrediente:

2 ouă

150 g ton din conservă

1 ardei gras roșu, tăiat cubulețe

1 ceapă mică, tocată

Sare și piper după gust

Mod de preparare:

Într-o tigaie, călește ceapa și ardeiul până se înmoaie. Adaugă tonul scurs și amestecă bine. Formează două locuri în amestec și sparge câte un ou în fiecare. Acoperă tigaia și lasă ouăle să se prăjească până ajung la consistența dorită. Condimentează cu sare și piper și servește imediat.

2. Ouă prăjite cu baby spanac și brânză cottage

Ingrediente:

2 ouă

30 g baby spanac

180 g brânză cottage

70 g pâine cu măsline

Puțin ulei de cocos

Mod de preparare:

Într-o tigaie, încălzește puțin ulei de cocos. Adaugă baby spanacul și călește-l până se înmoaie. Sparge ouăle peste spanac și prăjește-le până albușul este ferm. Servește ouăle pe felii de pâine cu măsline și adaugă brânza cottage deasupra.

3. Ouă prăjite la airfryer

Ingrediente:

2 ouă

2 felii de șunculiță

60 g mozzarella

Condimente: boia dulce, oregano

Mod de preparare:

Pune șunculița în friteuza cu aer și gătește până devine crocantă. Așază șunculița într-o formă mică și sparge un ou deasupra. Presară mozzarella și condimentele dorite. Gătește în friteuza cu aer până oul este gătit la dorință.

4. Ouă prăjite cu avocado și roșii

Ingrediente:

2 ouă

1 avocado

2 roșii cherry

Sare, piper și suc de lămâie după gust

Mod de preparare:

Taie avocado și roșiile în cuburi. Sparge ouăle într-o tigaie și prăjește-le până albușul este ferm. Amestecă avocado cu roșiile, adaugă sare, piper și suc de lămâie. Servește ouăle cu amestecul de avocado și roșii deasupra.

5. Ouă prăjite cu ciuperci și brânză feta

Ingrediente:

2 ouă

100 g ciuperci

50 g brânză feta

Sare și piper după gust

Mod de preparare: