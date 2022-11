Rețeta Andreei Marin pentru clătitele care nu îngrașă. Ce ingrediente folosește

Rețeta Andreei Marin pentru clătitele care nu îngrașă. Frumoasa vedetă este cunoscută pentru programul alimentar sănătos pe care îl urmează. Întotdeauna ține cont de sfaturile nutriționistului cu care colaborează și încearcă să consume produse cât se poate de benefice pentru organismul său. Vezi cum prepară prezentatoarea TV clătitele dietetice.

Andreea Marin este o fană a clătitelor. De când a hotărât să își schimbe stilul alimentar într-unul mai sănătos, a renunțat la multe dintre produsele pe care le consuma anterior. Chiar dacă prepară în continuare clătite, folosește ingrediente diferite. Recent, prezentatoarea de televiziune a dezvăluit rețeta sa pentru clătitele care nu îngrașă.

„Dacă vrei cu adevărat, se poate! Foarte gustoase clătitele dietetice, fără făina tradițională, fără zahăr! Desigur, așa cum am pățit și cu prăjitura negresă dietetică, neștiind exact ce fel de ingrediente să aleg din magazin, am avut și aventuri: compoziția finală de clătită nu se lega deloc, nu puteam să o întorc în tigaie ca pe una normală, ieșea gustoasă, dar… în bucăți.

Am dres-o apoi din ochi, însă știu unde am greșit: am aproximat anumite cantități, în loc să le măsor, iar laptele de cocos ales nu era chiar cel potrivit… Totu-i bine, însă, când se termină cu bine! Am făcut-o și pe asta!”, a scris Andreea Marin în descrierea postării cu rețeta pentru clătite.