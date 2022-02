Reporteri danezi, împușcați în estul Ucrainei. Dezvăluiri de pe frontul de luptă

Doi jurnalişti danezi au fost împușcați în estul Ucrainei, după ce niște oameni înarmaţi necunoscuţi le-au vizat maşina, sâmbătă, a declarat ziarul danez Ekstra Bladet, în a treia zi de atac rusesc asupra ţării. Repoterul și fotograful au fost transportați la spital. Incidentul a fost raportat în apropierea orașului Okhtyrka din nord-estul Ucrainei, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia. Cei doi au fost răniți în ciuda faptului că purtau veste antiglonț.

Reporterul Stefan Weichert și fotograful Emil Filtenborg Mikkelsen au fost împușcați în estul Ucrainei, în timp ce relatau din mijlocul războiului. Se pare că cei doi jurnaliști au fost observați de niște oameni înarmați și răniți prin împușcare. Aceștia „au fost duși rapid la spital și sunt în afara oricărui pericol”, a declarat ziarul danez Ekstra Bladet, angajatorul lor.

Atacul a avut loc în apropierea orașului Okhtyrka, la aproximativ 50 de kilometri de granița cu Rusia, se arată în comunicatul transmis de presa daneză.

Stefan Weichert și fotograful Emil Filtenborg Mikkelsen au fost răniți, deși purtau veste antiglonț.

Ziarul Ekstra Bladet a precizat că a luat legătura cu Ministerul de Externe al Danemarcei și cu o companie privată, pentru a-i evacua pe cei doi jurnaliști împușcați. În momentul în care au fost atacați, aceștia realizau un reportaj din estul Ucrainei.

Între timp, Ucraina își închide granițele cu Rusia și Belarus, a anunțat, sâmbătă seara, premierul ucrainean Denys Shmyhal. Într-o declarație video postată pe Telegram, oficialul a spus că, începând de luni, 28 februarie, doar cetățenii ucraineni vor avea voie să treacă din Rusia și Belarus în Ucraina.

Trei state membre NATO au transmis că vor trimite întăriri, pentru a ajuta Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei. Republica Cehă s-a angajat, sâmbătă, să trimită un „transport de arme în Ucraina”, în valoare de peste 8,5 milioane de dolari, către „un loc la alegerea ucrainenilor”.

Olanda a declarat, sâmbătă, că va oferi Ucrainei mai multă putere de foc.

Prim-ministrul portughez Antonio Costa a anunțat, vineri, că țara sa va trimite întăriri soldaților ucraineni aflați pe teren, pentru a ajuta la securizarea granițelor acestora. Oficialul a punctat că „este un război împotriva libertății de autodeterminare a unei țări democratice și, prin urmare, este un război împotriva democraţiei”.

Orienteret om at to danske journalister fra EB er beskudt og såret i Ukraine. Begge heldigvis uden for livsfare

En hæslig påmindelse om de farer journalister i Ukraine hver dag udsætter sig for, for at dokumentere krigens rædsler

Mine tanker er hos de to, deres pårørende#dkpol

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) February 26, 2022