Războiul lui Vladimir Putin e fatal și pentru Roman Abramovich. Are probleme grave în Anglia din cauza lui

Războiul pornit de Rusia în Ucraina îi este fatal și lui Roman Abramovich, patronul clubului de fotbal Chelsea Londra. Rusul, a primit „interzis” în Marea Britanie ca urmare a conflictului militar din estul Europei. Potrivit presei internaționale, Abramovich ar putea fi forțat să vândă clubul, însă până atunci, finanțatorul londonezilor a făcut singur un pas în spate.

Roman Abramovich, un apropiat al lui Vladimir Putin. a cumpărat clubul Chelsea Londra în în 2003, în schimbul a 190 de milioane de dolari. Când rusul a devenit patronul londonezilor, clubul avea un singur titlu, cucerit în stagiunea 1954-1955.

Cu Abramovich patron, Chelsea a cunoscut o ascensiune uriașă. Pe plan european a cucerit de două ori trofeul Ligii Campionilor, de două ori Europe League și o dată Supercupa Europei. Iar pe plan intern a câștigat cinci titluri, cinci FA Cup, trei Cupe ale Ligii, două Supercupe ale Angliei.

Era magnatului rus pe Stamford Bridge, care are o avere estimată la 13,3 miliarde de dolari, s-ar putea încheia mai repede decât și-ar fi închipui. Sancțiunile impuse de Marea Britanie pentru afaceriștii ruși îl afectează inevitabil și pe Abramovic și este pregătit să renunțe la clubul său după aproape 20 de ani de când l-a preluat.

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului, rusul a anunțat că predă administrarea clubului celor care se ocupă de Fundația Chelsea.

În cei 20 de ani în care am deținut Chelsea FC, am văzut întodeauna rolul meu ca deținător al clubului, a cărui slujbă este să asigure că avem succesul pe care am ajuns să îl avem astăzi, și de asemenea să construiască pentru viitor, în timp ce joacă și un rol pozitiv în comunitate.

Am luat întotdeauna decizii din inimă, care au fost în bunul interes al clubului. Rămân dedicat acestor valori. De aceea astăzi le ofer administratorilor Fundației caritabile a lui Chelsea administrarea și grija lui Chelsea FC.

Cred că sunt, în prezent, în cea mai bună poziție pentru a urmări interesele clubului, jucătorilor, staff-ului și fanilor!”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al lui Chelsea.