Replica genială pe care Țiriac i-a dat-o premierului Ciucă în momentul în care acesta a zis că ţine cu Steaua. „Vedeţi cum faceţi”

Replica genială pe care Țiriac i-a dat-o premierului Ciucă în momentul în care acesta a zis că ţine cu Steaua. Miliardarul de 83 de ani este un dinamovist convins, el fiind legitimat, ca jucător de tenis, la clubul Ministerului de Interne. Mai mult. Ion Țiriac are și gradul de colonel în cadrul ministerului, așa că întâlnirea cu prim-ministrul Nicolae Ciucă a fost unul între „rivali”.

Replica genială pe care Țiriac i-a dat-o premierului Ciucă în momentul în care acesta a zis că ţine cu Steaua. Ion Țiriac este dinamovist sută la sută. A fost legitimat la clubul bucureștean, ca sportiv, dar are și gradul de colonel în cadrul Ministerului de Interne, spre deosebire de prietenul Ilie Năstase, care e deja general al armatei române.

Ion Țiriac a povestit ce i-a spus premierului Nicole Ciucă, general de armată, la rândul său, la întâlnirea pe care a avut-o cu acesta. El l-a rugat pe șeful executivului să aibă grijă și de Dinamo, nu doar de Steaua, mai ales că cele două cluburi departamentale au dat aproape 99% din campionii olimpici și mondiali ai României.

Ion Țiriac s-a referit și la situația echipei de fotbal Dinamo, pe care a catalogat-o drept „tristă”. Miliardarul consideră că la gruparea alb-roșie e haos și nu e clar cine decide.

Ion Țiriac a mai precizat că este printre puținii români care nu se pricepe la fotbal, dar a precizat, că, în opinia sa, treaba unui antrenor de fotbal e mult mai dificilă decât a unui tehnician din tenis.

„Încă o dată o spun, eu sunt unul dintre cei doi români care nu se pricep la fotbal în țara asta. În rest, toată lumea se pricepe.

Am spus întotdeauna: „Domn’le, la fotbal, un antrenor are o slujbă de 22 ori mai grea decât o are unul la tenis. Pe lângă treaba asta, el trebuie să aibă liniște în vestiar. Iar dacă antrenorul nu are timp, nu-și poate crea echipa. Foarte greu ca un antrenor să facă ceva dacă îl schimbi după trei luni, șase luni, un an… N-are cum să creeze o treabă”, a adăugat miliardarul.