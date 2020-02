De ce a fost aleasă Irina Rimes pentru rolul de ambasador al Zilei Brâncuși. Scandal de proporții

Irina Rimes a fost aleasă ambasador al Zilei Brâncuși, care se sărbătorește pe 19 februarie, lucru care a trezit nenumărate semne de întrebare din partea tuturor. Dacă fanii ei se bucură pentru titulatura primită, multe personalități din România și fani ai artistei critică decizia ministrului Culturii. De ce a fost desemnată tocmai artista?

Desemnarea Irinei Rims drept ambasador onorific al Zilei Brâncuși 2020 a surprins pe cei mai mulți. Din păcate, a generat discuții fără sfârșit și a adus critici nenumărate ministrului Culturii. Bogdan Gheorghiu consideră că decizia a fost una bună, chiar dacă majoritatea românilor nu sunt împăcați cu acest lucru.

Intenția sa a fost de a se foloși de popularitatea juratului de la Vocea României, dar de a dobândi implicit și alte canale de promovare pentru cultură decât cele clasice. Ministrul i-a mulțumit cântăreței de peste Prut pentru că acțiunea și-a atins scopul, toată lumea vorbind despre acest eveniment și despre celebrul sculptor.

„Toată lumea vorbește despre acest eveniment și despre Brâncuși. Altfel, ar fi fost o mediatizare foarte palidă. Intenționăm să schimbăm modul de comunicare cu tinerii, să schimbăm canalele. Am implicat reprezentanți din medii diferite. Este și scriitorul Alex Ștefănescu. Încercăm să ne adresăm tuturor. Nu trebuie să se supere nimeni pentru că încercăm să-i atragem pe tineri colaborând cu modelele care se bucură de încrederea lor. Este doar un prim pas. Orice acțiune poate fi analizată, pot fi păreri pro și contra. Important e că am creat dezbatere, multă efervescență în jurul acestui subiect. Am încercat să profităm de popularitatea Irinei Rimes pentru a promova fenomenul cultural”

Bogdan Gheorghiu