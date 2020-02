Oscar 2020: Care este filmul preferat al lui Cristian Tudor Popescu. Cum vede celelalte producții

În această noapte românii pot afla care este cel mai bun film, cel mai bun actor, regizor, la Gala Premiilor OSCAR, la cea de-a 92-a ediție, la Los Angeles. Așa cum ne-a obișnuit, ca în fiecare an, Cristian Tudor Popescu are preferați, la toate categoriile prezente dar și predicții, personale asupra marilor câștigători, din această noapte.

Anul acesta, la OSCAR, sunt filme controversate, cum ar fi ”JOKER”, sau parodii ironice asupra condiției umane, exemplul ”Jojo Rabbit”, sau re-adaptări ale unor clasic, cum e filmul ”Little Women”, biografii, la fel de controversate, cum este ”Judy”, cu șanse mari pentru cea mai bună actriță în rol principal, și multe altele. Toate au fost luate în calcul de Cristian Tudor Popescu, dar, ca fiecare, subiectiv, are preferații săi.

Așa cum menționam, filmul lui Tod Phillips, ”JOKER”, cu Joaquin Phoenix în rolul principal, este unul din cele mai controversate filme ale anului 2019, iar jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu este la prima critică adusă filmului, în opinia sa cu o nemeritată nominalizare la cel mai râvnit premiu din lumea cinematografiei americane și mondiale.

„Sunt, ca în fiecare an, filme care n-au ce să caute în nominalizarea asta de 9. Cu şanse dintre aceste 9 filme sunt «Joker», evident, «febleţea» mea, acest film «minunat», plin de originalitate, apoi «Once upon a time… in Hollywoood», aici sunt într-o situaţie destul de neplăcută, pentru că îmi place mult Tarantino, dar nu-mi prea place ce a făcut aici. Şi «1917». Şi «Irishman», a spus Cristian Tudor Popescu în ediţia emisiunii „În faţa ta“, de la Digi24.