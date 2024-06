Reguli de circulație în Danemarca. Viteze permise, taxe și amenzi aplicate

Danemarca este o țară foarte mică situată în Europa de Nord. Mai are și două teritorii autonome de peste mări, ce fac parte din regat: Insulele Feroe, situate în Atlanticul de Nord, și Groelanda, situată în America de Nord. Danemarca este cea mai sudică țară dintre țările nordice. Ea se află la sud-vest de Suedia și la sud de Norvegia.

Dacă vă gândiți să vă mutați în Danemarca în viitorul apropiat și sunteți șofer, ar trebui să cunoașteți regulile de circulație. În rândurile de mai jos, le veți găsi pe cele mai importante.

Reguli de circulație în Danemarca

Cerințe pentru a închiria o mașină

Pentru a putea închiria o mașină în Danemarca, trebuie să aveți o vârstă minimă de 21 de ani. Aceasta se poate schimba în funcție de ce tip de mașină doriți să închiriați. De asemenea, trebuie să ai minim un an vechime de când ai obținut permisul de condus. Dacă aveți sub 25 de ani, este posibil să plătiți o taxă în plus, taxa pentru „șofer tânăr”. Sunt cazuri în care se impune și o vârstă maximă de 71 de ani.

Limite de viteza

Limitele de viteze în Danemarca sunt foarte similare cu cele de la noi din țară. În interiorul orașelor, limitele variază în funcție de zonă, de la 30 km/h până la 50 km/h. În afara orașelor, limitele sunt între 60 km/h și 90 km/k în funcție de drum. Pe autostrăzi, limitele de viteză variază între 90 km/h și 120 km/h. În cazul în care depășiți aceste limite, se pedepsește conform legii contravențional. Amenda este între 500 și 2500 de coroane.

Se circulă pe partea dreaptă a drumului

În Danemarca, circulație se desfășoară pe partea dreaptă a carosabilului. Luminile de întâlnire trebuie să fie aprinse pe tot parcursul traseului pe care îl efectuați. Autostrăzile și drumurile publice sunt marcate normelor internaționale rutiere. Starea drumurilor este, de cele mai multe ori, foarte bună, în funcție de ce zonă vizitați.

Atenție la persoanele pe biciclete

În Regatul Danemarcei, există persoane ce au ca și mijloc de transport bicicleta. Conducătorii auto ar trebui să acorde o atenție sporită acestora pentru a evita orice tip de accident.

Nu folosiți telefonul mobil și puneți-vă centura mereu

Folosirea telefonului în timp ce conduceți este strict interzisă. De asemenea, este obligatoriu să folosiți centura de siguranță tot timpul. Nu contează tipul de vehicul, este obligatoriu și pentru autocare turistice, microbuze etc.

Aparate și detectoare de anti-radar

Orice tip de aparat de detectare a radarului sau aparate antiradar este strict interzisă pe teritoriul Danemarcei.

Parcarea

În Danemarca, parcarea se face doar în locurile special amenajate și într-un anumit interval de timp menționat de către autorități. Toate autoturismele au lipite pe parbriz ceasuri pentru a fixa ora de parcare. În cazul în care depășiți timpul regulamentar, veți fi sancționat contravențional. Amenda poate fi cuprinsă între 500 și 1.500 de coroane.

Taxe de intrare pe autostradă

În Danemarca nu există autostrăzi cu taxă.

Benzina

De-a lungul autostrăzilor, stațiile de benzină se găsesc la fiecare 50 km sau 30 de mile. În cazul în care opriți la o astfel de stație și este închisă, au echipamente speciale ce pot fi folosite pentru a plăti.