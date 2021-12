Regula pe care Ștefan Bănică jr. o respectă mereu de sărbători. Nu se abate niciodată de la ea

Ștefan Bănică Jr. are o regulă pe care nu o încalcă niciodată. Ce face special de sărbători? Juratul de la emisiunea ‘X Factor’ nu se abate de la această tradiție. Cei care îl iubesc au fost surprinși să audă asta.

Ce regulă are Ștefan Bănică Jr. de sărbători?

Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva formează unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc. Aceștia s-au căsătorit în secret în toamna lui 2017 și au împreună un băiețel. Viața celor doi s-a schimbat total de când pe lume a venit al treilea copil al vedetei.

Chiar Lavinia mărturisea în trecut faptul că niciodată nu și-a planificat niciodată momentele importante din viață, ci a lăsat ca viața să i le aleagă în perioada oportună. De asemenea, solista a mai subliniat că băiețelul a venit în viața lor exact atunci când a trebuit.

”Cred că momentul ne-a ales pe noi. Eu nu am programat niciodată momentele importante din viața mea. Am avut mereu certitudinea că, dacă un lucru este menit să se întâmple, se va întâmpla cu siguranță. Această minune a venit la momentul potrivit în viața noastră, fără programări sau lucruri premeditate. Mi-am dorit, în schimb, ca acest lucru să vină atunci când eu sunt suficient de matură și responsabilă, astfel încât să-i ofer o educație și o viață bună celui mic. Nu știu dacă am ajuns acolo, dar sper să fiu o mamă bună și să-i ofer copilului meu tot ce e mai bun și mai frumos pe această lume…”, mărturisea Lavinia Pârva.

Perioada sărbătorilor este cu atât mai frumoasă lângă Alexandru, iar părinții săi se bucură să îl vadă crescând. Juratul de la ‘X Factor’ a mărturisit că de pregătirile de Crăciun s-a ocupat soția lui.

„Indiferent de orice”

Artistul are o regulă de aur pe care o respectă an de an de dragul familiei – nu lipsește de Crăciun. Bărbatul nu acceptă nicio ofertă, indiferent de avantaje sau beneficii. Fanii săi nu se așteptau ca tocmai omul colindelor să nu își ia niciun angajament în ziua de sărbătoare pentru a-i bucura pe alții.