Regina Elisabeta, gest senzațional pentru angajații săi. Ce face aceasta, an de an, de Crăciun

Ce gest face Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii an de an de Crăciun pentru angajații săi. Mulți n-ar fi crezut că este o fire atât de blândă și atentă la detalii, tocmai pentru că de cele mai multe ori se arată publicului destul de rece și tăioasă.

Ce face Regina Elisabeta de Crăciun pentru angajații săi?

Luna decembrie e una specială, plină de magie și de daruri, zâmbete și dorința de a face bine. Suveranul britanic și-a făcut un obicei din a dărui câte ceva celor care sunt apropiați de Majestatea Sa. Iar se pare că lista nu se oprește la fii și nepoți sau strănepoți, ci se duce lin și către angajații pe care îi are și-i direcționează zi de zi. Familia Regală Britanică se întâlnește an de an cu ocazia sărbătorilor în cadrul unui mare festin, anul acesta adunarea lor va fi cu mult mai restrânsă din cauza pandemiei de coronavirus. Totuși, o tradiție va rămâne în picioare – dăruirea cadourilor pentru toată lumea, anume 620 de persoane. Angajații ei primesc câte o carte sau un bibelou din magazinul de suveniruri din Palat, iar câteodată găsesc în punga de cadouri și o budincă făcută special de Crăciun.

Conform mărturiilor unei foste angajate, se pare că toată lumea se adună într-o sală încăpătoare din Palat și primește cadoul cuvenit. „Se aliniază toţi în faţa Reginei”, dezvăluie fosta angajată de la Palatul Buckingham. „Şi primesc un cadou de la ea. Le spune ceva de genul .” Nepoții și strănepoții și alte rude primesc daruri mai aparte precum jucării pentru cei mici sau lucruri deosebite pentru cei mari. Toate cadourile se ridică la suma de 40.000 de dolari Crăciun de Crăciun.

Tradiții de Crăciun în Familia Regală a Marii Britanii

Felicitările de Crăciun sunt semnate încă din vară

Fotbalul nu lipsește

Ceaiul de după-amiază inspirat din monedele britanice e sfânt

Cidrul casei nu trebuie să lipsească de pe masă

„Se stie ca regina Angliei este una dintre cele mai muncitoare persoane din lume, chiar si la varsta de 89 de ani, fapt pentru care poate ca nu vine ca o surpriza sa aflam ca se ocupa de felicitarile de Craciun chiar din timpul verii. Se spune ca in timpul sederii sale anuale la Balmoral, regina semneaza pana la 800 de scrisori pentru politicieni si presedinti si, bineinteles, pentru prieteni si familie. In fiecare an, personalul reginei primeste vouchere cadou si brazi de Craciun, pe care ii trimit scolilor locale si bisericilor”, arată elle.ro.