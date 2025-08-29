Regia din spatele emisiunilor TV care par reality show-uri. Leo de la Strehaia recunoaște că Renata Gheorghe a luat 500.000 de euro pentru a spune public că acesta are o relație cu mama ei. Vă mai amintiți scandalul uriaș de la Kanal D?

Fenomenele spectaculoase de pe micile ecrane nu sunt întotdeauna ceea ce par. De curând, Leo de la Strehaia nu s-a mai putut abține și a decis să spună tot adevărul. Într-o emisiune la Antena Stars, controversatul om de afaceri a recunoscut că Renata a primit 500.000 de euro pentru a spune public că acesta are o relație cu mama ei.

Leo de la Strehaia: adevărul despre regia din spatele emisiunilor TV care par reality show-uri

În emisiunea Viața fără filtru, moderată de Natalia Mateuț, Leo de la Strehaia a spus: ”Eu vă zic adevărul. Nu am discutat despre asta niciodată! Aveți exclusivitate. Renata m-a căutat la pușcărie, a fost singura.

A venit de multe ori cu mama ei. Aș vrea să înțeleagă toată lumea. (…) Nu am zis până acum nicăieri. Adevărul este că iubita mea era Renata, nu Dana. Noi am avut un contract cu Kanal D, nu aveam voie să zicem lucrurile acestea.

Au trecut 10 ani de atunci. Nu am fost cu mama ei. Am fost cu Renata de la început până la final! Cu mama ei a fost o regie. Am vrut să facem subiectul mai palpitant. Am avut o relație foarte bună cu Dana. Mă înțelegeam foarte bine cu amândouă.

(…) Renata e singura femeie cu care m-aș împăca. Nu știu dacă mi-a făcut ceva, dar o consider produsul meu. Dacă m-a lăsat Dumnezeu să trăiesc, am zis să îmi iau produsul înapoi. (…) Eu am ajutat-o, dar și la Kanal D a luat partea ei, 500.000 de euro.

Vă spun niște sume pe care nu multă lume o să le creadă! Am avut contract cu Kanal D, a luat 500.000 de euro. Și eu am luat bani! A existat un contract, dar acum a expirat. În Renata, în afară de mama ei, am investit eu peste un milion de euro”.

Detalii despre povestea de iubire dintre Leo de la Strehaia și Renata

În urmă cu mai mulți ani de zile, Leo de la Strehaia și Renata Gheorghe au trăit o poveste de iubire extrem de tumultoasă. Aceștia s-au certat și reîmpăcat de mai multe ori.

Conflictele au implicat-o, la un moment dat, și pe Dana, mama Renatei, care a apărut în mai multe episoade tensionate și discuții publice la emisiuni precum WOWbiz.

Scenele în care Renata își lua lucrurile din casa lui Leo și descoperea că mama ei era acolo au creat adevărate spectacole de nervi și acuzații reciproce, generând reacții puternice din partea publicului.

”Este un bărbat foarte atent”

Într-un final, Leo de la Strehaia și Renata Gheorghe s-au separat definitiv. De altfel, în anul 2021, bruneta îi declara iubirea unui alt bărbat. În acea perioadă, Renata Gheorghe se afla într-o relație cu un apropiat al fostului ei iubit.

”Am o relație de doi ani de zile. Este un bărbat foarte atent, m-a ajutat foarte mult și cu animăluţele, îmi înțelege această pasiune, adică eu știu și recunosc că este foarte greu să găsești un bărbat, care, de exemplu, să vrea să meargă cu tine în oraș să mâncați și tu să îi spui că ”nu pot, că merg la veterinar”(…). Este într-adevăr stresant pentru el, dar mi-a acceptat pasiunea asta, mă și ajută.”, declara fosta asistentă tv, potrivit wowbiz.ro.

Totuși, relația aceasta avea să se încheie în anul 2022.

”Am fost aproape trei ani împreună. Mă ținea pe loc. Eu am făcut şi nişte compromisuri, am acceptat să stau pe loc, să fie bine pentru relație, dar nu am făcut bine. Fetelor, să nu faceți niciodată așa ceva, cariera este cea mai importantă! Dragostea te ține pe loc sau în casă. Ne-am înțeles foarte bine, doar că în ultimul timp a intervenit un anturaj mai nepotrivit. Nu ne mai înțelegeam, nu ne mai doream aceleaşi lucruri. Eu nu sunt o persoană statică, să nu fac nimic niciodată, să fie viața mea o monotonie zi de zi. El așa începuse să fie și nu mă mai simțeam confortabil, am avut destule discuţii. Ne-am tot certat, împăcat, dar ciroba reîncălzită nu mai are același gust. Acum fiecare e pe drumul lui și e mai bine.”, a declarat bruneta.

