Leo de la Strehaia, prima apariție în fața camerelor de filmat, după ce a ieșit din închisoare: „Parcă sunt într-un vis. Au vrut să mă omoare”

Leo de la Strehaia a ieșit din închisoare de câteva zile și s-a pus pe făcut dezvăluiri halucinante. Leo de la Strehaia a bifat prima apariție în fața camerelor de filmat, după ce a ieșit din închisoare: „Parcă sunt într-un vis. Au vrut să mă omoare”.

În urmă cu trei zile, Leo de la Strehaia a ieșit din închisoare. Invitat la podcast-ul ”Fiță cu Adiță”, Leo a mărturisit momentele grele trăite în ultimii doi ani în penitenciar.

Alături de acesta a suferit și mare parte din familia lui. Însă, se pare că Leo de la Strehaia și-a învățat lecția, pentru că se jură nu va mai face nimic care să îl ducă înapoi la închisoare.

”Pentru mine a fost foarte greu și pentru deținuții ceilalți tot greu a fost, eu acum nu mi-aș dori să mai fac nimic, ca să nu mă duc iar. Când am intrat la închisoare am crezut că s-a terminat totul pentru mine. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, a fost foarte greu. Eu nu realizez că sunt afară, în libertate, credeam că nu îmi mai dau drumul”, a spus Leo de la Strehaia.

Citește și: De ce a fost condamnat Leo de la Strehaia la închisoare

Leo de la Strehaia a mai povestit câte a pătimit în închisoare, vorbind deschis de bolile pe cre le-a avut.

”Trebuie să fac operație de ByPass, mie când mi-au dat condamnarea am avut Covid. Eu am considerat că am fost băgat cu japca la pușcărie. Problema cea mai dureroasă a fost că mi-au băgat și cea mai mare parte a familiei. Să îți vezi și mama și copilul la închisoare…e ceva foarte greu. Eram terminat.

Când mă gândeam că mama și băiatul sunt la închisoare, am crezut că sunt într-un coșmar. Nu am crezut că mai ies viu de acolo. Aveam colegi de cameră care aveau de făcut 18 ani, ei râdeau de mine. Am plâns, am avut momente în perioada asta cu boala…eu acolo am lucrat ca să ies mai repede.

Muncind, acolo m-am îmbolnăvit, probabil și de la supărare și am făcut AVC. Nu aveam echilibru, prima dată am ajuns la doctorul de la închisoare. El a zis că am sinuzită, nu a știut ce am. El a vrut să mă trimită la Dej, că nu aveau voie să mă trimită la un spital din Capitală.

Eu am știut că am accident vascular. Te pune pe cursă, durează o zi-două drumul. Doctorul le-a explicat că am o șansă dacă mă operează, dacă nu mă operează, oricum mor. Mama și sora mea nu au fost de acord să mă opereze, Alin și-a dat acordul ca să fiu operat.”, a povestit cel numit și Prințul Țiganilor.