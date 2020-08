Ce a găsit Leo de la Strehaia în curtea casei sale. S-a apucat de săpat, imediat!

Că este sau nu un personaj pitoresc, Leo de la Strehaia, sau cum mai este cunoscut ca ”Prințul țiganilor”, se laudă cu o avere considerabilă, pe care mulți și-ar dori-o în propria ogradă.

Cu ani în urmă, pe vremea când încă nu se auzise de Leo de la Strehaia, personajul în discuție devenea peste noapte unul din cei mai bogați oameni din comunitatea din Strehaia. Cum? Foarte simplu, a descoperit în curtea casei 3 butoaie de 80 litri, îngropați de tatăl lui, plini cu galbeni. Valoarea comorii găsite în curtea casei era evaluată la de zeci de milioane de euro.

Nouă nu ne arăta locul unde le pune, doar bănuiam. Cât a trăit tata, eu n-am știut (…). A murit tata, a rămas mama, după vreo lună de zile i s-a făcut rău și am dus-o la spital. Înainte s-o duc la spital, am întrebat-o: ”mamă, dacă se întâmplă ceva cu tine, Doamne ferește, trebuie să-mi spui și mie unde e aurul, că nu știe nimeni”… Și mama mi-a arătat”, a povestit Leo de la Strehaia pe vlogul său.

Leo a devenit, așadar cunoscut peste nopate, nu numai datorită comorii descoperite, în valoare de milioane de euro, dar și datorită relației, nerecunoscute la vremea respectivă, cu Loredana Chivu, după care, așa cum povestește ”Prințul Țiganilor” era îndrăgostit lumea.

”M-am dus acasă și am săpat o zi întreagă cu picamere, pentru că nu era doar folia aia, tata a băgat și beton 3 metri peste ele. Am adus excavator, am făcut…Când am găsit acolo, ce lăsase tata, am luat o găleată mare, de zece litri, plină cu galbeni. Am schimbat aurul… era cam 2 milioane de euro. Și am plecat la București, că mie îmi plăcea atunci de Loredana (Chivu, n.r.) și m-am dus să-i cumpăr mașină. Că i-am promis Loredanei că-i cumpăr mașină. I-am luat mașină de 60.000 euro, i-am dat 2-300 milioane să-și pună gard, i-am mai dat 5-600 milioane să-și pună cartofi. I-am dat vreo 2-3 miliarde”, a mai povestit Leo de la Strehaia.