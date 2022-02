Reghe, în lacrimi din cauza fiului său, Bebe. Cum l-ar răni Anamaria Prodan, de fapt VIDEO

Laurențiu Reghecampf a ieșit pentru prima oară să vorbească în public despre divorțul de Anamaria Prodan, după ce vedeta a avut mai multe intervenții, declarații și atacuri la adresa soțului ei. Acum, a venit rândul antrenorului să vorbească despre tot ce se întâmplă în viața lui. El a participat la podcastul găzduit de Cătălin Măruță și a spus prin ce trece acum.

Laurențiu Reghecampf urmează să devină tătic. El este într-o relație cu Corina Caciuc și se declară extrem de fericit. Totuși, un aspect care îi umbrește această fericire este soția lui. Anamaria Prodan a făcut mai multe declarații pe care antrenorul le numește „mincinoase”. El a demontat mai multe afirmații făcute de impresara.

De fapt, Reghecampf a avut lacrimi în ochi, la un moment dat, pe parcursul podcastului. El a vorbit despre fiul lui, Laurențiu Reghecampf Junior, un subiect extrem de delicat pentru el.

„Știu foarte bine cât suferă Bebe, eu îl cunosc de 10 ori mai bine pe Bebe decât Ana. Normal că suferă.

Am vreo 5 ani din 13 ani pe care îi are Bebe acum în care am dormit în fiecare seară cu Bebe în pat, în plus față de Ana.

Măruță: Când ai spus asta acum și s-au umezit un pic ochii.

Da, pentru că sufăr. Că nu îmi este ușor să aud de un an cum Ana spune în fața judecătorilor sau declară în fața presei că nu îmi pasă de copil, că nu vreau să îl văd.

Îți dai seama că mă doare. Evit să îi fac rău, să îl implic în niște chestii care știu că îl fac să sufere.

Aș putea foarte simplu să îi fac rău Anei în două secunde, să-i fac procese peste procese, dar nu vreau, din cauza lui. Și ea știe treaba asta. Copilul e singurul ei atu pe care îl are cu mine.

Da, nu este drept pentru niciun părinte în lumea asta să implice copii în chestiuni din astea.”, a fost discuția celor doi.