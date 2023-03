„Regele Șaibelor”, despre care Florin Călinescu spunea că va ajunge milionar, s-a inspirat din războiul din Ucraina. În cât timp realizează un tanc EXCLUSIV

Vă mai amintiți de Gabriel Dinu, artistul din garaj, care a impresionat, în 2021, la „Românii au talent”, cu lucrările sale, adevărate opere de artă, realizate din șuruburi, șaibe și lanțuri de biciclete? „Regele Șaibelor” ne-a dezvăluit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, că și-a îmbogățit colecția și cu modele de arme, în miniatură, inspirat fiind de războiul din Ucraina.

Impresionat de realul lui talent, Florin Călinescu, fost jurat la „Românii au talent”, i-a făcut, în urmă cu doi ani, un compliment generos, la PRO TV: „Dacă te văd ăia de la Hollywood te-am pierdut! Ce transformers, ce efecte speciale, pe calculatoare? Eu când văd atâtea șuruburi mi se face rău. Dacă te pun pe piața internațională devii milionar, jur!”. Între cei doi s-a legat o frumoasă prietenie, Florin invitându-l pe Gabriel Dinu, alias „Regele Șaibelor”, la debutul emisiunii lui de pe Internet, „Onlifanz”:

Am meșterit diverse modele de arme, de decor, evident, am și un tanc în miniatură, am lucrat la el câteva săptămâni”.

Cam toate lucrările sunt inspirate din ce vedem, din ce se întâmplă în lume, sunt cu tematică, am și din pandemie, despre Covid-19, vaccin, dar și inspirate din războiul din Ucraina.

Artistul din garaj, cum i se mai spune, muncește enorm pentru a-și vedea mărețul vis împlinit, acela de a-și expune lucrările într-un muzeu:

Am refuzat să plec afară, din țară. Vreau să fac aici un muzeu, să fiu și profesor în școli pentru copii. Visez multe. Din păcate, în România, te lupți cu morile de vânt.

„Eu nu prea vând, mulți mă întreabă de prețuri. Nu prea le dau cu bani, mai degrabă le ofer celor care mă sprijină financiar, ca să realizez cât mai multe lucrări. Foarte mulți mi-au făcut donații, am ajutor din partea admiratorilor de pe toată planeta.

Florin Călinescu revine în atenția fanilor cu noua lui emisiune, pe care o veți putea viziona pe Internet:

La debutul noii sale producții video, în care este tot gazdă, i-a făcut safteaua chiar Gabriel Dinu sau „Regele Șaibelor”, fost concurent la „Românii au talent” (PRO TV), ediția din 2021. De fapt, Gabriel a și postat o fotografie, alături de Florin Călinescu, de la marea lor întâlnire, de zilele trecute. „Bravo, văd că domnul Călinescu ți-a rămas prieten! A fost surprins plăcut la concurs de realizările tale. Felicitări!”, le-a scris un admirator pe Facebook.

Gabriel Dinu are o poveste de viață impresionantă. Pe care a dezvăluit-o tuturor, pe contul său de Facebook: :

„Sunt o persoană căreia nu i-a plăcut cartea, am rămas repetent în clasa a-I-a și lucrul acesta m-a marcat toată viața. La vârsta de șapte ani, vindeam ziare, în centrul Bucureștiului, știam toate restaurantele și hotelurile din București. Cântam prin tramvaie de sărbători pentru a câștiga un bănuț pentru a mânca. Mâncam ce lăsau clienții pe mese în restaurante. Prima mea pereche de pantofi a fost la vârsta de șase ani și aceasta era moștenită de la sora mea (așa de amărâți eram).

La șapte ani, a dat un Taxi peste mine, am văzut moartea cu ochii, la opt ani, am căzut de la etajul doi (s-a lăsat cu o mână ruptă, ceva mai ușor de data asta). La nouă ani, am fost închis la școala de corecție de la Văcărești, pentru un borcan de gogonele pe care, bineînțeles, nu eu îl furasem. Viață grea la Văcărești, timp de două săptămâni, chiar în preajma Crăciunului, bătaie la palme, brațe, umeri, spate și talpi, ziceai că sunt umflat că Popeye Marinarul de atâta bătaie.

La zece ani, un amic mi-a înfipt o țeavă rectangulară în obraz, mi-a intrat pe o parte și mi-a ieșit pe cealaltă. M-am trezit la spital, aveam capul cât un dovleac de Halloween, am avut sârme în gură, timp de o lună, am fost hrănit cu paiul. La 11 ani, am luat bătaie de la un grup de rromi, deoarece refuzasem să le dau banii pe care îi câștigasem din colindat. A început o nouă etapă frumoasă a vieții mele de copil, din nou la spitalul Grigore Alexandrescu cu un hematom la cap, oricum în spital mă simțeam ca la mine acasă”.