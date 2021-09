Ce s-a ales de ”Regele șaibelor” de la Românii au talent. Florin Călinescu îl vedea deja bogat (exclusiv)

„Regele șaibelor” cucerea publicul sezonul trecut la Românii au talent, atunci când prezenta lucrările sale din fier vechi transformate în opere de artă. Fostul jurat Florin Călinescu l-a complimentat, prevestindu-i un viitor strălucitor. Cu ce se ocupă azi Gabriel Dinu.

Îl mai ții minte pe Gabriel Dinu, concurentul de la Românii au talent care a fost supranumit „Regele șaibelor”? Talentul său incredibil de a refolosi fierul vechi și a-l remodela în adevărate opere de artă este unul de-a dreptul impresionant.

În sezonul trecut, fostul jurat al emisiunii Florin Călinescu a fost impresionat de munca depusă și atenția sa la detalii, admirând câteva dintre piesele de rezistență ale concurentului.

Gabriel Dinu are 45 de ani, locuiește în cartierul Drumu Taberei din Capitală și este de meserie tâmplar. După mulți ani în care profesia i-a adus probleme serioase de sănătate, „regele șaibelor” având hernie cervicală și lombară, artistul a renunțat la tâmplărie și se ocupă, în prezent, cu prelucrarea fierului vechi în adevărate opere de artă, pentru care cere prețuri pe măsură.

Regele șaibelor și-a încercat norocul la Românii au talent, anul trecut, la insistența prietenilor săi care-i susțin talentul. Deși depune un efort incredibil în realizarea operelor sale, Gabriel Dinu abia vinde câte o lucrare. Are peste 60 de proiecte finalizate, pe care le ține în propriul său atelier.

„Munca din spatele unor lucrări nu se justifică, la preț. Am vândut cuiva, care le-a dus în străinătate. Am dat și în țară. Am avut o expoziție în Parcul Titan, acolo am mai dat câteva lucrări. Le vând cu 150 de euro, nudurile și lucrările complexe, dar și cu 200, 300 sau cu 400 de lei. Acum fac și veioze.

Folosesc cam 2.000 de șaibe, pentru realizarea unui bust. Am cam 60 de lucrări, dar nu le țin în casă, nu vrea soția, le-am dus în atelier. Nu este loc în apartament și așa stăm cam înghesuiți.”, a declarat Gabriel Dinu exclusiv pentru impact.ro.