Adevărul despre relația dintre Florin Călinescu și Monica Tatoiu: ‘De atunci ne-am răcit’. Ce s-a întâmplat, de fapt EXCLUSIV

Cele două vedete de televiziune se cunosc de-o viață, încă de când erau elevi, și, potrivit celor declarate de Monica Tatoiu, în exclusivitate pentru Playtech Știri, între ei a existat dintotdeauna o frumoasă prietenie. Relațiile s-au răcit însă în momentul în care Florin Călinescu a pierdut-o pe soția lui, Ana.

Monica Tatoiu și Florin Călinescu au avut mult timp o relație specială și chiar dacă s-au plăcut, în anumite etape ale vieții lor, destinul nu le-a hărăzit să fie împreună. Au fost doar foarte buni amici, atât în perioada liceului, precum și după ce au devenit adulți.

Mai mult, potrivit mărturisirilor făcute de Monica Tatoiu, pentru Playtech Știri, ea a fost foarte apropiată de soția lui Florin Călinescu:

Am fost apropiat de Ana, soția lui care a murit, care a lucrat cu mine la celebra firmă de cosmetice. Când a murit, am stat cu ea, la Budapesta, ultimele ei luni de viață. Pe el l-a marcat foarte mult pierderea soției. Era o femeie excepțională, profundă, tandră, care pe el l-a echilibrat, fiind mai vulcanic. Și nu a vrut să accepte asta. El e o persoană foarte complexă. De atunci ne-am răcit, pentru că nu-mi plac oamenii care nu înțeleg că, atunci când s-a terminat, s-a terminat. În viață trebuie să fii pragmatic”, ne-a spus aceasta.

„În clasa întâi, eu și Florin am fost colegi. El m-a plăcut, mie îmi plăcea de el doar când era mic, că era frumușel, acum s-a îngrășat. Dar a trebuit să mă mut la altă clasă. Eu am fost vagaboandă de mică, îmi plăceau băieții încă din grădiniță. În liceu eram în gașcă cu Florin. Aveam fiecare iubit/iubită. Eu eram la specială de matematică, el, la uman, iar iubitul meu la specială de fizică. Noi suntem prieteni foarte buni și acum.

Și chiar dacă i-au plăcut băieții de mică, potrivit propriilor mărturisiri, Monica Tatoiu a fost mereu o romantică, interesată fiind doar de emoțiile pe care i le declanșează o poveste de iubire și nu de alte aspecte:

„Până în clasa a zecea am crezut că, dacă te săruți, faci copii. Și m-am dus la mama și i-am spus că cred că am rămas însărcinată, eu având acea problemă cu un presupus cancer de endometru. Și m-a întrebat, dar ce ai făcut. Păi, m-am sărutat. Toată viața am fost o romantică incurabilă, eu nu eram cu activitatea sexuală. Și acum mă uit doar la filme de dragoste. La mine e cu emoții, vise. Nu am avut decât iubiți ingineri. Unul dintre motivele pentru care l-am ales pe soțul meu e că știe să facă bani, eu nu știu și știe să repare un bec, o țeavă”, a completat aceasta.