Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi este una dintre cele mai frumoase vedete de la noi

Fetița din imagine oferă sfaturi și cuvinte frumoase unor doamne care abia au devenit mămici. Aceasta împărtășește experiența sa cu multe alte domnișoare la început de drum. Vedeta este extrem de iubită pentru felul ei de a fi și pentru relația superbă pe care o are alături de soțul ei. Bărbatul este un actor cunoscut care joacă în cel mai iubit serial al momentului. Despre cine este vorba!

Copia din imagine este acum o soție fericită și o mamă împlinită. Vedeta este originară din Bacău și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu o altă celebritate din showbizul autohton. Ea se bucură de o popularitate pe rețelele de socializare și este mămica a doua fetițe frumoase.

Micuța superbă este chiar Alice Cavaleru, soția actorului Vladimir Drăghia. Cei doi au o familie deosebită și în luna septembrie a anului curent chiar au devenit părinți din nou. Micuța Alegra Nova a venit în familia lor și au avut parte de cele mai frumoase momente.

Din păcate, au existat câteva probleme de sănătate pentru cea mică, iar Alice a fost internată la spital. Alegra a primit diagnosticul de parotidită infecționară, infecție foarte rară la bebeluși.

Au fost momente grele care au părut o veșnicie și am simțit că am fost nevoită să mă lupt pentru fiecare clipă din acea noapte. Zilele treceau greu, nopțile și mai greu, dar măcar ea se simțea din ce în ce mai bine”, a scris Alice Cavaleru pe rețelele de socializare.

Micuța a urmat un tratament timp de aproape două săptămână, dar a trecut cu bine peste perioada în cauză. Această experiență a făcut-o pe Alice Cavaleru să fie mult mai puternică pentru cele două fiice. Fanii sunt fericiți să vadă că familia lor este din nou împreună.

„Acum, Alegra, este în sfârșit bine. Simt că experiența prin care am trecut amândouă la atât de puțin timp după ce am ținut-o în brațe pentru prima dată, ne-a apropiat și mai mult. Are o lună de viață, iar jumătate din acest timp am avut inima cât un purice pentru puiul meu”, a mai completat Alice Cavaleru.