Recunoşti fetiţa din imagine? Astăzi e una dintre cele mai frumoase şi de succes femei din România

Uită-te cu mare atenție și răbdare la fotografia din deschiderea acestui articol. Recunoști cine este fetița adorabilă din imagine? În prezent, este una dintre cele mai dorite femei din România și nu numai. Trupul său perfect face furori pe internet, fiecare apariție a sa devenind virală pe rețelele sociale. Te-ai prins despre cine este vorba?

Fetița simpatică din poză are acum 35 de ani, este o actriță celebră și antreprenoare de succes. Încă de pe vremea adolescenței, se simte bine în lumina reflectoarelor. Această „Angelina Jolie de România”, cu buze cărnoase și trăsături exotice, este nimeni alta decât Mădălina Ghenea.

Născută la 8 august 1987, în orașul Slatina, fotomodelul de talie intenațională a participat la una dintre cele mai cunoscute emisiuni, „Tip Top Minitop”, fiind obișnuită de mică să apară pe sticlă.

De-a lungul anilor, vedeta s-a făcut remarcată prin frumusețea sa exotică. Bărbaţii suspină mereu după Mădălina Ghenea, mai ales când pozează în iposteze cât mai sexy. Asemenea calități fizice i-au adus foarte multe contracte de imagine, dar și admiratori, unii dintre ei chiar de la Hollywood. Poza din copilărie demonstrează că actrița are trăsături superbe de la Mama Natură.

De mic copil, Mădălina a visat să ajungă vedetă. Ea a făcut cursuri de balet șapte ani, studiind în paralel pianul, fiind absolventa Colegiului Național „Ion Minulescu” din Slatina. Despre acea perioadă vorbește mereu cu drag.

„Mergeam la Şcoala de Arte. Am crescut în Şcoala de Arte. Profesoara mea de balet, care mi-e tare dragă, m-a sunat chiar acum câteva zile. Eu am făcut balet şi puţină pictură, canto, pian, mama m-a vrut artistă… Nu am artişti în familie, dar am o mamă care asta a visat pentru mine şi care mi-a dat-o mereu ca exemplu pe Sophia Loren. Toată viaţa mea am crescut cu acest exemplu. Şi nu am mai găsit până în ziua de azi o divă ca ea. Nu găsesc printre actriţe pe cineva atât de complet ca om şi ca artist…”, a povestit fotomodelul.