Mădălina Ghenea, apariție incendiară la Milano. S-a îmbrăcat cu o rochie decoltată și a întors toate privirile FOTO

Mădălina Ghenea a avut o apariție incendiară la Săptămâna Modei de la Milano. Ea a purtat mai multe ținute, printre care una complet albă. Actrița a postat pe Instagram imagini cu ținuta ei.

Aceasta a menționat că se trezește în fiecare zi la patru dimineața, doarme numai câte trei ore pe noapte, câte cinci zboruri pe săptămână, mult machiaj și multă „alergătură”, după cum a anunțat și pe Instagram. Vezi imaginile în galeria foto a articolului.

Mădălina Ghenea a împlinit vara aceasta 35 de ani. Modelul și actrița româncă este stabilită în Italia și are o fiică din relația cu Matei Stratan. Ea are și o carieră de succes în Italia. „House of Gucci”, pelicula în care a interpretat-o Sophia Loren, a fost cel mai recent film de succes al ei.

De asemenea, ea încheiat filmările pentru o nouă producție, și anume, „Deep Fear”, un thriller de supraviețuire cu rechini, în care joacă alături de actorul englez Ed Westwick.

Mădălina Ghenea, carieră de succes în Italia

În acest nou film, Mădălina Ghenea a interpretat rolul lui Naomi. Ea deține un yacht și pornește într-o călătorie solo prin Caraibe pentru a-și întâlni iubitul Jackson (personaj interpretat de Ed Westwick) în Grenada. O furtună o obligă însă să se îndepărteze, transformându-și călătoria într-o aventură periculoasă cu traficanții de droguri și rechinii tigru.

„Mi-a plăcut acest personaj din momentul în care am citit scenariul. Naomi este o tânără extrem de încrezătoare, vibrantă și extrem de realizată. Este o onoare să joc un rol principal feminin atât de responsabil. M-am distrat foarte mult completând o lună de antrenament intensiv de scufundări în pregătirea rolului și sunt foarte încântată să încep să filmez alături de o echipă atât de talentată.”, a declarat Mădălina Ghenea despre noul film.

Mădălina Ghenea are o fiică, în vârstă de cinci ani, pe ume Charlotte. Fire discretă, aceasta postează rar imagini cu fiica ei, însă se poate vedea că micuța i-a moștenit trăsăturile mamei ei.

La cei cinci ani, fetița nu are acces la internet și nici la televizor, și deja vorbește 4 limbi străine. Charlotte locuiește cu Mădălina în Italia, acolo unde merge la grădiniță.