Recunoști băiețelul din imagine? Tocmai a împlinit 50 de ani și este unul dintre cei mai influenți politicieni din istoria României

Privește cu atenție fotografia, recunoști băiețelul din imagine? Pe micul pionier l-a așteptat un viitor spectaculos. Tocmai și-a sărbătorit ziua de naștere, este unul dintre cei mai influenți politicieni din istoria recentă a țării noastre.

Un zâmbet discret în colțul gurii, o poziție exemplară, o uniformă purtată cu mândrie și șnurul de comandant de detașament. Băiețelul din imagine a reușit să își construiască o carieră fabuloasă, devenind unul dintre cei mai importanți oameni politici ai țării, dar și unul dintre cei controversați. Apreciat de un număr uriaș de români, a fost și contestat de mulți cetățeni.

A fost liderul unuia dintre cele mai mari partide din țară, candidat la alegerile prezidențiale, dar și prim-ministru, funcție din care a demisionat în urma unei tragedii ce a stârnit revoltă în România.

Recent, și-a celebrat ziua de naștere, ocazie cu care a publicat pe o platformă de social media o fotografie în care apare în uniforma de pionier.

Este vorba despre nimeni altul decât Victor Ponta. În doar două ore de la publicare, postarea fostului premier a strâns aproape șapte mii de reacții și comentarii.

În luna august a acestui an, Victor Ponta a fost numit consilier onorific al premierului Marcel Ciolacu, cu atribuții în sfera relațiilor economice internaționale. Decizia este definitivă și a fost publicată în Monitorul Oficial.

„Back in business! Dacă am ocazia să fac ceva concret nu mă mulțumesc să stau pe margine bosumflat și să critic tot; dacă pot să fiu într-o echipă în care sunt apreciat nu trebuie să fiu eu Căpitan – știu să joc și în atac și în apărare.

Dacă și haterii mei spun că am fost cel mai bun Premier pentru zona economică, de ce să nu aplic ce am învățat atunci și, în plus, ce am văzut în ultimii ani, în zona privată (unde ar trebui să lucreze măcar puțin toți cei care conduc mari instituții publice)”, a scris fostul premier pe Facebook.