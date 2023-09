Daciana Sârbu, imagini rare din vacanță. Soția lui Victor Ponta și-a cucerit admiratorii cu silueta sa de topmodel

În ultima vreme, Daciana Sârbu, soția lui Victor Ponta a apărut destul de rar în lumina reflectoarelor. Recent, însă, soția fostului premier a atras atenția cu o nouă postare pe Instagram. Silueta acesteia a atras toate privirile! Ce spun internauții?

Soția fostului premier al României este destul de activă în mediul online. De-a lungul timpului, Daciana Sârbu a reușit să adune o comunitate formată din 26,2 mii de urmăritori.

Din când în când, Daciana Sârbu îi ține la curent cu evenimentele care au loc în viața ei. Recent, femeia de afaceri a fost într-o vacanță și și-a surprins urmăritorii cu mai multe fotografii. Silueta demnă de invidiat a fost remarcată de internauți, care au ținut să o complimenteze.

Daciana Sârbu a intrat în atenția publică în 2008, când s-a căsătorit cu Victor Ponta. Cei doi au împreună o fetiță, în vârstă de 14 ani. Se pare că, fostul premier al României are și un băiat în vârstă de 19 ani dintr-o căsătorie anterioară.

În anul 2020, familia acestora s-a mărit cu încă un membru. La acel moment, Daciana Sârbu a luat decizia de a adopta o fată.

„Când am văzut-o prima dată, am spus că este o asemănare mult prea evidentă. Îi râdea toată fața. Am zis că e un copil vesel. Le-am și spus că nu vreau să mai vedem pe altcineva.

Am găsit un chip comun, care radia bucurie și așa este. Este cel mai vesel copil”, declara Daciana Sârbu, acum ceva timp, în cadrul podcastului lui Mihai Morar.