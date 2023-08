Explozia de la Crevedia. Reacția Guvernului României după declarațiile incredibile ale lui Victor Ponta privind transferul pacienților arși în străinătate: ”Opinie personală”

Explozia de la Crevedia a creat mari dezbateri în țara noastră. Care este acum reacția Guvernului României după declarațiile incredibile ale lui Victor Ponta privind transferul pacienților arși în străinătate: ”Opinie personală”.

Guvernul a transmis azi o reacţie după afirmaţiile consilierului onorific al premierului Marcel Ciolacu, Victor Ponta, care a declarat că spitalele din străinătate se ocupă doar de pacienţii în stare bună, iar pacienţii în stare rea sunt lăsaţi în România, să moară aici.

Astfel, Guvernul anunță că declarația lui Victor Ponta reprezintă o opinie personală, care nu are legătură cu activitatea Executivului. De asemenea, Guvernul mai precizează că Victor Ponta „nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”.

”Declaraţia domnului Victor Ponta reprezintă opinie personală, care nu are legătură cu activitatea guvernului. Dumnealui are calitatea de consilier onorific al prim-ministrului în domeniul relaţiilor economice internaţionale şi nu are nicio putere de decizie la nivelul guvernului”, a transmis Guvernul, prin Direcţia Comunicare şi Relaţii cu Presa.