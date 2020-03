O anchetă Recorder pune sub întrebării achizițiile urgente făcute de Guvernul României, în contextul crizei epidemice. E vorba de un contract-cadru încheiat între Guvern, prin Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, și firma Romwine&Coffee, deținută de o bucătăreasă.

Firma, care are ca obiect de activitate „comerț cu produse alimentare, băuturi și produse din tutun, efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe”, și deținută de o anume Maria Cristian, o bucătăreasă din satul Uzunu. Conform contractului, doamna Cristian trebuie să livreze statului român 1.750.000 de măști de protecție. Oamenii din sat habar n-aveau că o doamnă atât de simplă face afaceri atât de importante cu statul, iar primarul comunei Călugăreni spune că doamna nu are niciun bun trecut la taxe și impozite.

Miercuri seara, la B1 TV, la emisiunea Dosar de politician, a intrat în direct omul de afaceri Cătălin Hideg, patronul firmei Sanimed International, care a admis că firma sa este în spatele firmei doamnei Maria.

„În ianuarie-februarie, compania noastră nu a putut să plătească TVA-ul, pentru prima dată în istoria noastră de 20 de ani. Și atunci, pentru că nu am putut să avem certificat fiscal, am folosit această companie din grupul nostru cu care am participat. Deoarece Sanimed era blocată pentru că nu și-a plătit facturile către stat, am participat cu Romwine&Cofee. Am făcut eforturi foarte mari pentru livrarea acestor măști, am mers special în Turcia”, a spus Hideg în emisiune.