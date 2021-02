Lupta este din ce în ce mai strânsă la Survivor România 2021! În ediția de vineri, 12 februarie, a emisiunii de la Kanal D, echipa Războinicilor a avut parte de momente dificile, după ce membrii au fost nevoiți să voteze un concurent spre eliminare.

Faimoșii au reușit să-i învingă pe Războinici cu un scor zdrobitor, 10-6, și astfel au câștigat imunitatea pentru cel mai important joc al săptămânii. Mai mult de atât, Faimoșii au obținut hrana pentru toată echipa.

Marilena a fost nominalizată pentru eliminare

După această înfrângere, Războinicii au considerat că Majda a fost ‘vinovată’ pentru succesul Faimoșilor. În schimb, Alexandra Stan a recunoscut că nu mai poate face traseelor grele de la ‘Survivor Romania 2021’.

La Consiliul de Eliminare, Războinicii au admis că în interiorul echipei s-au format mai multe bisericuțe. Pe de altă parte, Marilena și Mellina au spus că Războinicii s-au cam divizat. Cu toate acestea, pe teren au dat tot ce au avut mai bun și nu au lăsat micile neînțelegeri să le afecteze jocul.

De la Consiliu a lipsit Roxana Ghiță, cea care a ajuns pe mâinile medicilor după accidentarea suferită în edițiile trecute. Drept urmare, ea nu a putut nominaliza și nici să fie nominalizată.

Toate conflictele din echipa Războinicilor au început în urma discuțiilor în contradictoriu ale Marilenei cu Sorin și Musty. Concurenta a afirmat că cei doi nu o mai privesc cu aceeași ochi ca la începutul competiției. În plus, Marilena a recunoscut că nu-și poate aduna forțele să intre pe teren.

Războinicii sunt în conflict

‘Fiecare din noi are anumite probleme sau sentimente si nu reusim sa vorbim sau sa ne deschidem. In ultima saptamana, fiecare a incercat sa se deschida fata de o persoana pe care o crede mai apropiata si da, s-au format niste grupulete, dar nu cu rautate. Cred ca putem sa le depasim.

Nu am tinut cont de aceste grupuri, am fost uniti. Eu nu am simtit tensiunile dintre noi, pe mine nu ma afecteaza ce se intampla in camp si nu ma afecteaza pe traseu. Exista grupuri si asa simte fiecare in parte. La un moment dat ar trebui sa venim fata in fata sa fim sinceri unii fata de ceilalti’, a spus indignată Marilena.

În schimb, Sorin a acuzat-o pe Marilena că împreună cu Albert, Alin, Mellina și Mihaela au făcut un grup separat de echipă pentru a putea sta separați.

A început să plângă când a auzit că a fost nominalizată

‘Oamenii de acasa o sa vada in ce proiecte de m-am bagat, inclusiv Faimosii. Acum sunt discutii. Acasa, da, Sala sta cu scaunul si sotia mea schimba becul. Nu sunt un barbat, recunosc, aici invat. Am facut un legamant cat timp stau aici, n-o sa intru intr-un conflict cu nimeni’, a declarat și Musty.

Momentele de tensiune au fost când Războinicii au fost nevoiți să voteze concurentul pe care nu și-l mai doresc în echipa lor. Marilena a fost cea care a primit nu mai puțin de șase voturi și a izbucnit în lacrimi.

‘Vreau sa fiu sincera si sa spun ceea ce simt. In urma unor probleme, am decazut foarte mult, nu vreau sa afectez echipa. Vreau sa raman si sa ii sustin pe toti. Asta m-ar face fericita in acest moment’, a declarat Marilena, după ce a fost nominalizată pentru eliminare.