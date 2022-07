Rechinii Mako, care au ucis o româncă în Egipt, zăriți lângă o plajă frecventată de români. Turiștii au fost evacuați

Este alertă într-o destinație iubită de turiști, după ce fioroșii rechini Mako, exemplar care a ucis recent o româncă, au fost zăriți în mare. Autoritățile au impus imediat multe restricții, iar oamenii au fost evacuați din apă. Presa locală relatează detalii șocante despre cel mai rapid rechin din lume și dimensiunile sale. Până acum, aici nu mai fusese zărită această specie specială.

Cel mai rapid rechin din lume a fost surprins aproape de o plajă foarte cunoscută din Europa. Este vorba despre specia Mako, care poate atinge o viteză maximă de 75 de kilometri pe oră și dimensiuni de aproape trei metri. Un astfel de exemplar a omorât o româncă și o austriacă în Egipt. Unde a fost văzut, mai exact?

Specia Mako, cel mai rapid rechin din lume, a fost surprinsă în apropierea țărmului din Barcelona (Spania), motiv pentru care autorităţile au impus restricţii. Iată că rechini periculoşi au apărut şi lângă plajele spaniole. Pentru prima dată în ultimii 10 ani, a fost reperat pândind în largul coastelor Barcelonei. Scafandrii au dat alarma. Despre acest exemplar se spune că poate atinge o viteză maximă de 75 de kilometri/oră și are o lungime de până la trei metri. Prin comparație, marele rechin alb pot atinge viteze maxime de 40 de kilometri pe oră.

Potrivit cotidianului El Pais, rechinul observat în apele libere din largul coastei Garraf măsura 2,5 metri. Mako a putut fi observat datorită unei expediții efectuate de Asociația non-profit Cetacee. De altfel, organizația a declarat că, în cei 10 ani de când operează în zonă, nu a văzut niciodată această specie specială și susține că Mako părea să nu fie rănit și înota „calm”.

„Am văzut o umbră mare și neagră în mișcare. Am fost puțin confuzi. La început am crezut că este un pește soare, dar curând am observat o înotătoare dorsală. Apoi ne-am apropiat, ne-am oprit la o distanță sigură și el s-a apropiat și el de barcă. A fost impresionant”, a spus fotograful subacvatic David Jara. „La început, nu am știut ce specie era. Poate că am fi putut fi o țintă și am vrut să fim atenți”, a adăugat bărbatul.