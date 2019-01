La aproximativ 24 de ore după ce s-a lăudat pe Facebook cu ”realizările” României, postarea cu pricina a adunat mii de comentarii încărcate cu ură și câteva pozitive.

Duminică seara, Dragnea s-a lăudat pe Facebook prin intermediul unui grafic că Româna trece printr-o perioadă glorioasă din punct de vedere economic. În timp ce leul s-a dus în cap din cauza taxei pe lăcomie, iar băncile au crescut dobânzile din cauza instabilității economice, liderul PSD aproape că a sărit în sus de bucurie pentru că PIB-ul și veniturile românilor au înregistrat ”cele mai mari creșteri, în doi ani consecutivi, din istoria României!”. Aproape că nici nu contează faptul că sumele de bani respective sunt din ce în ce mai inutile.

Trecând însă peste detaliile de fond, este spectaculos modul în care Dragnea sau omul său responsabil de rețele sociale a răspuns câtorva comentarii favorabile la o postare cu câteva mii de comentarii negative și aproximativ 4500 de reacții.

Având în vedere nivelul de ură din reacțiile oamenilor la postarea cu pricina, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că și liderul PSD a dat vina pentru situația din țara noastră pe diverse ”forțe destabilizatoare”. Cu alte cuvinte, lucrurile în țara noastră ar fi fost semnificativ mai roz, dar nu ar fi existat niciun fel de opoziție, iar președintele ar fi fost tot PSD. „Atât Produsul Intern Brut, cât și veniturile bugetare ar fi putut fi cu cel puțin 10% mai mari dacă toate instituțiile statului ar fi urmărit interesul României, și nu destabilizarea actualei coaliții”, a declarat liderul PSD.

Dragnea îi răspunde și unei persoane care îl întreabă când se va reuși stoparea „exportului de tineri” din România. Liderul PSD spune că acest lucru se va întâmpla când va crește nivelul de trai și se laudă că până la sfârșitul anului 2020 acesta va ajunge la 68-70%: „În momentul în care nivelul de trăi va fi mai apropiat de media Uniunii Europene. În 2016 acesta a fost de 58% din media Uniunii Europene, iar noi am reușit să îl creștem la 63% în 2018. Ne propunem că până la sfârșitul anului 2020 acesta să ajungă până la 68-70%”.

Pentru că noul ”om negru” în universul alternativ al lui Dragnea este BNR, președintele camerei deputaților nu a ratat nicio ocazie pentru a ataca cea mai importantă autoritate financiară din țara noastră. „Toate măsurile bune sunt anulate de creșterea exagerată a cursului de schimb, a ROBOR-ului, etc. Cum e posibil că bulgarii să aibă din 2007 același curs de schimb, adică 1 EUR=2 Leva, iar la noi să fie hoția asta a băncilor? Știu, mulți or să spună că bulgării nu îl au pe Isărescu, ok, dar PSD ce măsuri economico-financiare ia să contracareze asta? De plânsete și vaiete m-am cam săturat…”, scrie cineva.

Răspunsul lui Dragnea: „Bulgarii au luat măsură să lege cursul leva de euro(adică să rămână fix) cu acordul Băncii Naționale, în timp ce BNR nu. Noi nu putem să contracarăm deciziile BNR. O prima măsură referitoare la ROBOR a fost luată prin ordonanța 114, iar în ceea ce privește cursul, acesta va reveni în parametrii normali. Sigur că mi-aș fi dorit că și Banca Națională să ne sprijine și să pună pe primul plan bunăstarea românilor”.

Ca referință, PSD a susținut luni, într-o nouă postare pe Facebook, că, de fapt, creșterea euro este artificială și se întreabă ce măsuri ia Banca Națională a României (BNR). „Ce face BNR care are obligația să supravegheze sistemul bancar și să asigure stabilitatea cursului de schimb?”, se întreabă social-democrații pe pagina oficială a partidului.