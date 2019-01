După ce a fost plecată din țară pentru câteva zile, Dăncilă a revenit la Antena 3 pentru a-și manifesta disprețul față de președintele țării și pentru a argumenta ordonanța anunțată de Tudorel Toader în urmă cu câteva zile.

Viorica Dăncilă s-a prezentat marți seara, 23 ianuarie, în studioul emisiunii lui Mihai Gâdea de la Antena 3 pentru a ne arăta ”adevărata față” a președintelui, pentru a ne atrage atenția că Iohannis este în campanie electorală și, dacă ceva merge prost în țara asta, președintele probabil că este responsabil. În același timp, doamna premier a făcut un apel la solidaritate, pentru că țara este divizată.

„Ţara nu poate fi ajutată cu un război români cu români. De fapt, în 2018 acest lucru s-a întâmplat. A fost o bătălie permanentă, o bătălie care nu s-a bazat pe argumente, pe lucruri logice, ci doar din considerente personale sau pornind de la campania electorală. Cred că anul 2018 a fost unul dintre cei mai agitaţi ani. Cred că niciodată în istoria acestei ţări un premier nu a fost mai atacat, nu a fost mai jignit, nu i s-a cerut de atâtea ori demisia şi nu s-a încercat de atâtea ori ca activitatea guvernamentală să fie stopată, să fie împiedicată să ne punem în practică obiectivele.

Eu cred că anul 2018 putea fi un an mai bun dacă exista consens, dacă înţelegeam că, dincolo de războiul pe care îl ducem din punctul de vedere al partidelor politice, mai importantă e ţara şi că acest război trebuie să-l purtăm doar în ţară şi să nu-l importăm la Bruxelles. Din păcate, în anul 2018 nu s-a întâmplat acest lucru, ceea ce a adus prejudicii de imagine pentru România”, a afirmat Dăncilă la Antena 3.

Doamna prim-ministru a insistat pe faptul că i-a fost cerută demisia de șapte ori, dar are o personalitate suficient de puternică încât să nu cedeze presiunilor. Nu de alta, dar ea nu poate să ”dezamăgească oamenii”.

„Niciodată. Nu puteam să dezamăgesc oamenii, nu puteam să-i dezamăgesc pe cei care au crezut în mine şi pe cei care au crezut că pot schimba anumite lucruri, nu puteam să dezamăgesc colegele şi colegii şi în primul rând nu puteam să dezamăgesc femeile din România, să arăt că un premier femeie poate fi atât de slab, încât la cel mai mic obstacol sau la o solicitare nefondată imediat va ceda şi îşi va da demisia. Am înţeles că acest lucru se va repeta şi sunt convinsă de acest lucru, dar în acelaşi timp m-a făcut mai puternică, să am mai multă încredere în mine. Şi în niciun caz nu o să-mi dau demisia”, a subliniat Dăncilă.

În final, în mod previzibil, l-a criticat pe președinte pentru că refuză cu îndârjire să-i numească miniștrii PSD pe care i-a remaniat acum câteva luni. „Uitaţi-vă la cele două portofolii, Transporturi şi Dezvoltare. Trimitem solicitări, acte, ni se cer alte acte, trimitem din nou, răspunsul din nou este neargumentat. E clar că acest război va continua, pentru că suntem în an electoral, este clar că preşedintele e în campanie electorală şi, dincolo de ceea ce e bine în această perioadă, deţinem Preşedinţia Consiliului UE, cred că mai mult contează modul în care se raportează din punctul de vedere al alegătorilor domniei sale. Nu cred că vom reuşi să ajungem la un consens.

La Ateneu am încercat să fim toţi împreună, să avem un consens, să arătăm că ţara nu e cum o zugrăvesc unii sau alţii. A fost un eveniment reuşit, a fost multă lume în spatele evenimentului. A fost foarte bine că a venit preşedintele. Cred că e dăunător pentru Romania să nu ai o viziune mai amplă şi să nu te raportezi la ţara ta, care trebuie privită altfel. Am vorbit foarte mult de faptul că nu trebuie să facem declaraţii în afara ţării despre Romania. Am văzut declaraţiile presedintelui de azi. Nu cred că e un lucru bun şi nu cred că e benefic pentru Romania”, a mai declarat Viorica Dăncilă.

Referitor la ordonanța privin alcătuirea ilegală a completurilor de cinci judecători, premierul a încercat să o îmbrace într-o lumină pozitivă. Din păcate, nu a făcut decât să pargă ignorantă, având în vedere persoane ca Liviu Dragnea care vor profita în mod direct de ea.

Am discutat cu ministrul Justiției despre această OUG care dă posibilitatea unui proces corect.

Cred că dincolo de faptul că vorbim de statul de drept, despre justiție, trebuie să vorbim și despre aceste drepturi ale acestor oameni. Trebuie să vedem cum putem îndrepta aceste lucruri. Trebuie să dăm și acestor oameni o șansă.

Am văzut declarațiile de la Bruxelles. Am văzut că se vorbea despre amnistie. Noi vorbeam despre completele de 5, ceea ce întărește încă o dată ce am spus și anume faptul că e foarte multă dezinformare în PE. Am să vorbesc la Bruxelles. Nu știu dacă vor lua în considerare.

Mi-a rămas în minte ceea ce a spus președintele CE, Jean-Claude Juncker care a spus că niciodată nu se va abate de la respectarea statului de drept, a luptei împotriva corupției. Unde sunt drepturile celor care au fost condamnați cu completuri de judecată care nu sunt legale? Statul de drept. Într-un stat de drept toată lumea se așteaptă la un stat echitabil.

Faptul că vrem să dăm această OUG nu împiedică cu nimic lupta împotriva corupției. Eu cred că dă posiblitatea celor condamnați oportunitatea să își dovedească nevinovăția în fața unor complete corecte

Declarațiile de mai sus au fost transcrise de cei de la Hotnews.