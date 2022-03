Reacția Simonei Halep după eliminarea de la Indian Wells. Ce a spus românca despre eșecul de azi-noapte

Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) nu a reușit să o învingă pe Iga Swiatek în semifinale (20 de ani, 4 WTA) și a fost eliminată de la Indian Wells. Românca a fost învinsă de poloneză în două seturi, 6-7 (6), 4-6, după o oră și 49 de minute de joc. Iată ce a spus fostul lider WTA despre eșecul de azi-noapte.

După ce pierdut primul set la tiebreak, jucătoarea română a dat impresia că poate reveni, însă pe parcursul actului secund a suferit o accidentare la coapsa stângă și în ciuda faptului că a strâns din dinți și a continuat să joace nu a reușit să se impună.

După meci, Simona Halep a postat un mesaj pe contul său de socializare.

Adversara Simonei, talentata Iga Swiatek, a recunoscut că partida contra româncei nu a fost deloc una ușoară, mai ales că este pentru prima dată când când se întâlnește cu ea din postura de favorită, fapt ce a creat o presiune în plus asupra sa.

„La începutul acestui turneu nu mă gândeam că voi ajunge aici, în finală. Acest rezultat e mult peste așteptările mele. Sunt foarte fericită.

În meciurile precedente cu Simona m-am gândit că nu am nimic de pierdut. Azi a fost diferit, pentru că eram jucătoarea mai bine clasată, a fost stresant să fiu în această ipostază, mă vedeam favorită. Mi-am schimbat abordarea, am fost mai tare din punct de vedere mental și sunt foarte mândră de cum am gestionat presiunea.

Simona este foarte inteligentă în plan mental, nu renunță niciodată și e foarte greu de fiecare dată cu ea. Sunt fericită că m-am calificat în finală” – Iga Swiatek, la interviul de după meci.