Simona Halep joacă în premieră la un turneu după Indian Wells. Fostul lider mondial se pregătește să dispute semifinala competiției din California. Ea o va întâlni în această noapte, de la ora 03.00, ora României, pe poloneza Iga Swiatek. Săptămâna viitoare, românca va lua startul într-un alt turneu WTA 1000, la Miami. Simona Halep și-a anunțat prezența și la cel de-a treia competiție ce va avea loc tot pe pământ american.

Simona Halep are ocazia de a urca în ierarhia mondială până pe locul 14. Ba chiar până pe 13, dacă va reuși să și câștige trofeul, la fel ca în 2015. În plus, ea ar lua locul Mariei Sharapova, pe podiumul „all-time” al câștigurilor obținute doar din tenis de jucătoarele din circuitul profesionist.

Simona Halep va lua startul și într-un alt turneu WTA 1000, de la Miami. Acesta se va desfășura în perioada 22 martie – 3 aprilie. Dar, după aceea, românca nu va părăsi SUA. Ea și-a manifestat mai demult dorința de a nu-și încheia cariera fără să apuce să joace și în turneul de la Charleston, Carolina de Sud.

Acesta a fost prevăzut în 2021 cu premii de 565.530 dolari, a fost câștigat ultima dată de Veronika Kudermetova. Meciurile sunt găzduite de arena LTP Daniel Island și se joacă, un fapt unic în circuitul profesionist, pe zgură verde. Competiția se va disputa în perioada 4 – 10 aprilie 2022.

Simona Halep și-a confirmat astăzi prezența pe tabloul principal al competiției din Charleston.

Simona Halep are asigurat, la Indian Wells, un cec în valoare de 343.985 de dolari. Dacă va trece de Iga Swiatek, ea va fi recompensată cu suma de 646.110 dolari, iar dacă va câștiga competiția va încasa nu mai puțin de 1.231.245 de dolari.

