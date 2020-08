Reacția lui Moroșanu, după ce a aflat că Sergiu, tăticul călăreț, are probleme cu legea

În umră cu aproape două săptămâni un tânăr din iași, dintr-o mahala, devenea peste noapte personajul principal într-o campanie umanitară demarată pe facebook de celebrul luptător, Cătălin Moroșanu.

Povestea emoționantă a tânărului dintr-o mahala ieșeană a pus pe jar o întreagă comunitate, rezultatul final al campaniei demarate de Moroșanu fiind o casă și aproape 40.000 de euro într-un cont pe numele tânărului și al familiei acestuia.

Din păcate Sergiu nu a scăpat de probleme, având în vedere că s-a ales cu dosar penal. Sergiu a ajuns în această postură după ce a fost prins de poliția rutieră conducând un autoturism în condițiile în care acesta nu avea carnet de conducere. Cu toate că Sergiu este vinovatul pentru acest lucru, Cătălin Moroșanu a decis să nu îl judece, declarând că:

„Posibil ca Sergiu să aibă astfel de probleme. Nimeni nu este perfect. Tu ești perfect? Când am ajuns prima oară vedetă, credeți că nu aveam figuri? Automat îți vin lucrurile astea. Problema este cum treci peste ele, cum le depășești. Sergiu este și tânăr, are 21 de ani. La 21 de ani n-ai experiență de viață, deși eu i-am spus ce să facă. Nu pot să stau tot timpul lângă el”, a spus Cătălin Moroșanu.

Cât despre ajutorul nesperat dat tânărului din Iași, sportivul decalra că nu se aștepta să răspundă atât de multă lume la apelul său umanitar, mai ales în această perioadă când toți își drămuiesc cu grijă fiecare bănuț, încercând să treacă cu bine peste criza în care ne aflăm.

”(…) Am început să strângem bani, ne-am chinuit foarte mult. Am strâns 42.000 de euro în două săptămâni și jumătate. Vreau să le mulțumesc tuturor românilor care au donat, pentru că nu e meritul meu. Am rămas surprins, mă așteptam să strâng 10.000 de euro și să-i construiesc o cameră în mahala. Am văzut că românul dă din sărăcia lui, asta m-a impresionat”, a mai spus Cătălin Moroșanu.