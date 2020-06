Exclusiv. Moroșanu face marele anunț, în ziua în care împlinește 36 de ani: „Sper să mai pot face o bucurie românilor mei cu un meci până la finalul acestui an”

Unul dintre cei mai sportivi ai României, Cătălin Moroșanu, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Playtech.ro, chiar în ziua în care împlinește 36 de ani. La mai bine de un an de la ultima sa apariție în ring, pe 6 iunie 2019, când îl învingea pe Daniel Sam, „Moartea din Carpați” face marele anunț. Vrea să lupte din nou și le promite fanilor săi că va reveni în ring pentru un meci care va avea loc până la finalul acestui an, în România. Varianta unei lupte la Londra, pe care o luase inițial în calcul, a căzut tocmai din cuaza pandemiei de coronavirus.

Cătălin Moroșanu 36 de ani și un singur regret: „Acela că trec anii”

Rep: La mulți ani! Ce planuri are Cătălin Moroșanu în ziua în care împlinește 36 de ani?

Mulțumesc mult! În momentul acesta lucrez pentru un nou start al sportului de luptă în România. Avem deja peste 3 luni de pauză din cauza pandemiei și trebuie să găsim soluții pentru ca sportivii să aibă din nou parte de normalitate în cariera lor. Sper să putem organiza un nou turneu până la finalul verii, căutăm soluții.

Cătălin Moroșanu: Cât de des s-a întâmplat ca viața de sportiv să te împiedice să sărbătorești de ziua ta?

Nici nu mai știu de câte ori s-a întâmplat. Ultima oară a fost în 2018, când aveam meci revanșă cu Freddy Kemayo peste numai cinci zile. Nici măcar nu mi-am invitat prietenii la masă, nu mă gândeam să petrec în vreun fel, eram foarte concentrat pe ce aveam de făcut în ring. Este un sacrificiu pe care un sportiv trebuie să le facă, însă nu regret că n-am putut sărbători. Până la urmă, e doar una dintre cele 365 de zile ale anului. Faptul că am putut bucura atâta lumea cu victoriile mele valorează mai mult decât o petrecere.

Rep: Care a fost cea mai tare amintire pe care o ai de la una dintre aniversările tale?

C.M.: Nu sunt genul care să fac mare tam tam din ziua mea de naștere. Soția mea e născută pe 29 iunie, așa că de cele mai multe ori facem o mică petrecere comună alături de familia noastră.

Cătălin Moroșanu: „Fiica mea, Natalis, cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla”

Rep: Care a fost cel mai frumos cadou pe care l-ai primit vreodată de ziua ta?

C.M.: Dacă vorbim de lucruri materiale, este un ceas primit de la soția mea, însă cel mai frumos cadou nu l-am primit de ziua mea, ci mult mai devreme. E vorba de fiica mea Natalis. Cred că rămâne cel mai frumos lucru care mi s-a putut întâmpla.

Rep: La 36 de ani ești deja un om împlinit. Există, totuși, și vreun regret atunci când privești în urmă? Un lucru pe care crezi că ar fi trebuit să îl faci diferit?

C.M.: Nu am niciun regret, destinul e făcut să ai suișuri și coborâșuri. Să te călească pentru ce va urma, să poți înfrunta provocările vieții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dăruit, familiei mele pentru educație și oamenilor de lângă mine pentru suport. Nu aș schimba nimic din ce am pentru că a fost parte din destin. Dacă nu s-ar fi întâmplat toate acest lucruri, nu aș fi fost acum în postura asta. Singurul regret este că trec anii (n.n. râde)

Rep: Care este lupta de care îți aduci aminte cu cea mai mare plăcere din cariera ta?

C.M.: Cu siguranță meciul de la Tokyo din K-1 Final 16 cu Paul Slowinski. Nimeni nu îmi dădea vreo șansă, chiar râdeau că o să fiu făcut KO rapid, dar l-am pus de două ori la podea și m-am calificat în marea finală. Nu am luat eu milionul de dolari, dar a fost un vis împlinit.

Rep: Cum evaluezi primii doi ani de Dynamite Fighting Show? Ce mai urmează pentru această promoție?

C.M.: Am crescut enorm și am construit o promoție serioasă, care îmbină valoarea cu spectacolul. În 2018, când am început, toți mi-au spus că e imposibil să mai umplem sălile pentru că nu mai există sportivi de top, însă în acești doi ani, toate cele 7 ediții s-au desfășurat cu sălile pline, iar audiența tv a fost una imensă. Am descoperit și sportivi din noua generație, care vor deveni nume mari în perioada următoare. Am avut și norocul de a avea alături de mine o echipă foarte solidă și profesionistă, care îmi dă încredere că putem schimba lucrurile la nivelul sportului de luptă din România, să devină un sport profesionist așa cum e în SUA.

Cătălin Moroșanu: „Normal că îmi este dor de ring! 15 ani am avut un țel precis: victoria în meciul care urmează”

Rep: Cum s-a schimbat viața ta de când nu mai ești sportiv de performanță?

C.M.: Să știi că nu m-am lăsat de tot. Mai merg la sală, mă antrenez și aveam programat un meci la finalul acestui an, în Londra, însă pandemia ne-a dat planul peste cap. Fiindcă nu mai sunt în sală zilnic, acum mă concentrez mult pe cariera de promotor. Zilnic, caut variante pentru orașe în care să organizăm turnee, caut sportivi noi și discut cu partenerii noștri pentru a găsi cele mai bune formule pentru a ridica ștacheta.

Rep: Ți-e dor de ring? Te mai gândești să te întorci? Sunt sigur că fanii tăi și-ar dori asta.

C.M.: Normal că îmi e dor foarte mult. Sunt 15 ani de carieră, în care am avut un țel precis, obținerea victoriei în meciul care urmează. Urăsc să mai merg la antrenamente, cred că am jumătate din acești 15 ani i-am petrecut în sală, dar când știu că mă așteapta adversarul și toată presiunea e pe umerii mei, atunci îți dai seama că mă motivez și mai tare. Sper să mai pot face o bucurie românilor mei cu un meci până la finalul acestui an.