Cătălin Moroșanu, mesajul care i-a uimit pe fani. Va fi din nou tată?

Cătălin Moroșanu a anunțat vestea cea mare. Sportivul este pregătit să devină din nou tată și a spus că deja lucrează la acest proiect, alături de soția lui.

Cătălin Moroșanu își mai dorește un copil. Sportivul are deja o fetiță cu soția lui, Georgiana, dar nu are de gând să se oprească aici.

”Când îmi iau fata în brațe este cel mai frumos moment din viața mea, este o realizarea foarte mare. Înainte să o am pe fiica mea, la vreo 22 de ani, ziceam că am timp și de copii, că oricine poate face copii, că eu trebuie să am glorie, să fiu în top. Acum, la vârsta de 35 de ani, văd cât de important este copilul. Am avut și glorie, sunt și în top, dar am și un copil. Când ai un copil, se schimbă total viața. Acum ne mai dorim un copil și acum trebuie să mai facem, cât mai putem. Ne mai dorim un frățior sau o surioară pentru fata mea, nu are importanță ce e, doar să fie sănătos”, a spus Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu a scris pe pagina de socializare un mesaj impresionant pentru soția sa. Aceasta l-a făcut cel mai fericit bărbat, chiar și când nu aveau prea mulți bani.

„Ai fost alături de mine din prima zi, iar de atunci au trecut 17 ani. Nu aveam să îți ofer nimic material, făceam împreună naveta cu trenul, locuiam în căminele de la Vladimirescu și singura distracție pe care ne-o permiteam era să ne plimbăm de mână în Copou.

Când ți-am povestit despre visul meu, ai fost alături de mine din prima clipă. Când nu aveam nimic, tu aveai grijă să fiu pe drumul bun. Când mă întorceam obosit de la antrenamente, erai alături de mine. Când pierdeam un meci, tu îmi bandajai rănile.

Indiferent de timp și timpuri, ai fost în dreapta mea. Mi-ai dăruit o comoară, pe Natalis, și m-ai susținut în fiecare secundă. Acum, când am totul, eu sunt în continuare fericit că te am pe tine. Te iubesc!”, a scris Moroșanu pe Facebook, anul trecut.