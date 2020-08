Gigi Becali l-a ofertat pe Cătălin Moroşanu: „Îţi dau casă, îţi dau maşină”

Cătălin Moroşanu este unul dintre cei mai cunoscuţi luptători din România şi vedetă în diferite show-uri TV. Dar drumul celui poreclit „Moartea din Carpaţi” ar fi putut fi total diferit. În urmă cu mai mulţi ani, după primele apariţii publice, Moroşanu i-a atras atenţia lui Gigi Becali. Patronul de la FC FCSB căuta un om de încredere care să îi fie gardă de corp. Îl mai avea responsabil de securitate pe Cătălin Zmărăndescu, un alt luptător cunoscut în România.

Cătălin Moroşanu a refuzat oferta de a-i fi bodyguard lui Gigi Becali

Gigi Becali s-a oferit să îl angajeze pe Cătălin Moroşanu, iar moldoveanul a recunoscut că a fost tentat să accepte. În cele din urmă a decis să îşi continue visul de a ajunge un nume important în lumea sporturilor de contact. Şi a luat decizia corectă.

„Am primit o ofertă la început de carieră, când stăteam într-un cămin studențesc și ajunsesem pentru prima oară la televizor. M-a sunat consilierul lui Gigi Becali și mi-a zis că Gigi vrea să fiu bodyguard-ul lui. Mi-a zis: «Îți dăm casă, îți dăm mașină, hai la București și lasă tot la Iași!».

Am stat și m-a gândit foarte mult. Ca să ajungi acolo sus, pe munte, trebuie să mergi pe cărarea aia îngustă, grea. Eu asta am ales. Am rămas alături de mentorul meu, alături de soția mea, care atunci era iubita mea. Am ales acest drum, am ales să stau la mine acasă.

Dacă ajungeam atunci la București, cred că mă schimbam foarte mult. Nu regret că am rămas în Iași. Acolo am făcut performanță, am fost ambasadorul Iașiului, am fost ambasadorul României”, a declarat Cătălin Moroşanu la GSP TV.

Cătălin Moroşanu este unul dintre cei mai iubiţi luptători din România şi s-a axat în ultimul timp pe organizarea galelor de fight. A lansat promoţia Dynamite Fighting Show, care a avut un succes uriaş.