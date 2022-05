Reacția lui Cornel Palade despre situația fetei lui, dată afară din casă. Ce a spus actorul

Actorul Cornel Palade are o fată, Ada Palade, care i-a moștenit talentul însă nu și-a putut găsi locul pe scena românească chiar dacă a aparticipat la mai multe concursuri de talente. Astfel, a ales să plece în Anglia, unde este studentă eminentă la muzică, dar are și un loc de muncă pentru a se putea întreține. Însă, de curând, tânăra s-a văzut dată afară din casa din Londra chiar de către cei pe care îi credea prieteni.

Cornel Palade a avut o primă reacție despre situația fetei lui, care a fost dată afară din casa în care locuia în Londra. Astfel, luni, Ada a postat pe conturile sociale un mesaj dureros. Tânăra a povestit cum s-a trezit dată afară din casă, la Londra, chiar de oamenii pe care îi considera prietenii ei.

„Îmi iubeam viața lângă tipii ăștia, crezând în ei, dar ei tot m-au dărâmat. Șase luni după ce m-am întors la Londra am fost dată afară pe străzi, am întrebat o persoană în care am crezut și am greșit din nou. Am fost dată afară pe străzi din nou pentru niciun alt motiv mai bun. Mi-am lăsat în spate familia și țara mea din cauza mentalității, sexismului misogin și adevărului că nu pot lucra într-un mediu unde prostia și prostituția sunt puse drept o imagine a muncii, iar eu nu sunt asta”, a scris Ada pe pagina ei socială.