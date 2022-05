Fata lui Cornel Palade, abuzată sexual în România. Dezvăluiri halucinante

Privit din afară, viața artiștilor și a familiilor acestora se vede doar plină de miere. Dar, uneori, realitatea ne poate dezamăgi, sau chiar șoca. Unul din celebri actori de comedie din România, Cornel Palade, și fiica sa, Ada, trec prin momente grele. Mai ales acum, după ce Ada Palade a decis să scoată la lumină momente grele din viața sa. Relatările par din filme, dar Ada a ajuns la concluzia că „S-ar putea să fiu urâtă pentru ceea ce spun, judecată pentru ceea ce sunt, dar am ajuns la concluzia că nu mă interesează ce spun alții.” Atenție! Nu este vorba de „cancan”, ci de o situație prin care au trecut și, poate, trec și azi, o parte din femeile din România.

Cornel Palade, alături de Romică Țociu, timp de foarte mulți ani, au fost cuplul comediei românești, fiind extrem de iubiți de public. Au avut sute, poate mii de spectacole pe scena teatrului „Ctin.Tănase”, și în țară.

Cei doi îndrăgiți actori și-au stabilit statutul de vedete. Pentru actorul născut la Moinești, și astăzi ajuns la 70 de ani, familia a însemnat totul. Nașterea fiicei sale Ada, a însemnat la fel de mult.

În genul acesta de familii, uneori, vorba românească, așchia nu sare departe de trunchi, așa și cu familia actorului Cornel Palade. Ada Palade i-a călcat pe urme tatălui său, intrând în lumea plină de strălucire a teatrului și muzicii.

Pentru cine-și mai aduce aminte, Ada Palade urca pe scena Vocea României în 2013 și la X Factor în 2017. Având în vedere că la acel moment deja cânta într-o trupă, vocea Adei Palade a încercat să impresioneze juriul X Factor.

Am așteptări mari de la mine. Așa cum lumea îl cunoaște pe tata și știe ce fel de om este, aș vrea să mă cunoască și pe mine.”, spunea Ada în 2017 pe scena X Factor .

„Nu știe că am venit la X Factor, o să vadă la televizor. L-am lăsat acasă. Avem o legătură foarte puternică noi doi, aș fi fost tensionată dacă aș fi știut că este în sală

De atunci au treut anii, iar în 2019, fiica lui Cornel Palade lua decizia de a pleca din țară. Motivele plecării au fost multe, dezamăgiri, trădări, lucruri despre care Ada Palade a scris pe Facebook:

Declarația recentă a fiicei lui Cornel Palade, publicată pe Facebook, scoate la iveală multele probleme și situații dure prin care Ada Palade a trecut în acești trei ani, de când a părăsit România. Iar începutul acestor destăinuri este la fel de dramatic ca și finalul:

„Mi-am iubit viața din mine pentru acești tipi. Am crezut în ei și totuși m-au distrus până în măduva oaselor… După 6 luni de când m-am întors în Londra, am fost dat afară pe străzi. I-am cerut ajutorul unei alte persoane pe care o credeam pură și bună.

Apoi din nou m-am înșelat. Am fost dată din nou afară pe străzi fără niciun alt motiv întemeiat că lucram la mine. Mi-am părăsit familia și țara natală din cauza mentalității, sexismului misoginismului. Datorită faptului că nu pot lucra într-un mediu în care prostia și prostituția sunt expuse spre închinare, EU NU SUNT AȘA.

Am plecat pentru că l-am văzut pe tatăl meu fiind înjosit. Înjosit de oameni lipsiți de discernământ în ceea ce privește ceea ce înseamnă respect și moralitate. Am plecat pentru că am fost supus la abuzuri și abuzuri sexuale în cadrul ȚĂRII MELE DE ACASĂ.”, mai scrie Ada.